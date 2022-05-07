Российская нефть раскалывает Европу, а ожирение становится "эпидемией". Евродайджест: пять самых важный событий недели

Предложение Еврокомиссии запретить импорт российской нефти встретила неоднозначную реакцию в странах-участницах, ВОЗ предупреждает Европу о начале "эпидемии" ожирения, а Европарламент хочет изменить правила выборов и ввести квоты для женщин. Delfi коротко рассказывает о главных событиях уходящей недели.

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Российская нефть становится проблемой

Что случилось? Еврокомиссия предложила в течение полугода полностью прекратить импорт сырой нефти и переработанного топлива из России. Идея встретила неоднозначную реакцию. Главные критики России — Польша и страны Балтии — требуют ускорить осуществление плана, тогда как Венгрия и Словакия, чьи экономики сильно зависят от российских энергопоставок, угрожают заблокировать введение эмбарго. Понимая озабоченность Будапешта и Братиславы, Еврокомиссия заранее разработала специальные соглашения, гарантирующие двум странам дополнительный год для адаптации к запрету. Однако этого компромисса может оказаться недостаточно. Как пишет Politico, правительство Венгрии заявило о серьезных озабоченностях, допустив, что не сможет поддержать новый пакет санкций. Заместитель министра экономики Словакии, в свою очередь, указал, что его страна поддерживает инициативу, но для подготовки ей нужно больше времени, по крайней мере, до 2025 года. Отдельную озабоченность по поводу предложения ЕК запретить судам под флагом ЕС или контролируемым ЕС транспортировать российскую нефть в третьи страны выражают Греция, Кипр и Мальта. Страны Южной Европы опасаются, что эта мера навредит Евросоюзу больше, чем России, поскольку запрещенный для европейских судов бизнес будет перехвачен другими государствами, такими как Китай, Турция или Панама. В ближайшие дни страны-участницы будут вести интенсивные переговоры. Планируется, что официально новый пакет санкций будет утвержден на специальном саммите в Брюсселе 30–31 мая.

Почему это важно? Вопрос о российской нефти до сих пор буксовал из-за позиции Германии, но в конце апреля Берлин согласился с предложением Еврокомиссии. В 2021 году Германия импортировала из России 35% всей используемой сырой нефти, но уже сократила объем до 12%, сообщает Euroactiv со ссылкой на Министерство экономики страны. Депутаты Европарламента в целом поддерживают инициативу Еврокомиссии, но призывают обратить внимание на экономические последствия эмбарго, особенно для промышленности. Как отмечают аналитики, найти за полгода альтернативные источники поставок будет для Европы непростой задачей. На нефтяных рынках новость о новом пакете санкций сразу вызвала скачок цен на фьючерсы.

Лечиться за границей станет проще



Что случилось? В среду, 4 мая, Еврокомиссия представила новый проект в сфере медицины — Европейское пространство данных о здравоохранении. Его цель — создать платформу для обмена данными об исследованиях, инновациях и нормативных актах в сфере медицины в странах-участницах, а также улучшить возможности пациентов получать лечение за границей. В рамках новой инициативы страны ЕС должны будут обеспечить, чтобы истории болезней пациентов, электронные рецепты, лабораторные результаты и отчеты о выписке выписывались и принимались в едином общеевропейском формате. Особое внимание будет уделено вопросу защиты личных данных и безопасности передачи информации.

Почему это важно? До сих пор вопросы медицины находились преимущественно в компетенции стран-участниц, что мешало развитию единого рынка медицинских услуг. Проблема стала особенно актуальной во время пандемии коронавируса, когда от стран требовались солидарность и оперативный обмен данными. Благодаря новой платформе, жители Европы получат доступ к своим медицинским данным в электронном виде, что позволит проще пересылать информацию в медучреждения других стран ЕС и получать там необходимое лечение. При этом пациенты будут полностью контролировать свои данные, исправлять неправильные сведения, ограничивать доступ к своим файлам и получать информацию о том, как и для каких целей используются сведения. У исследователей, в свою очередь, появятся дополнительные возможности для совместных проектов и разработки медицинских инноваций.

Европарламент будет избираться по-новому?



Что случилось? Европарламент хочет изменить правила избрания евродепутатов. Соответствующий доклад о законодательной инициативе был утвержден во вторник, 3 мая. Цель реформы — упорядочить процедуру выборов Европарламента во всех странах, позволив гражданам Евросоюза голосовать также за общеевропейские списки. Согласно предлагаемой системе, каждый избиратель будет иметь два голоса: один для избрания депутатов Европарламента в национальных избирательных округах и один в общеевропейском избирательном округе, состоящем из 28 дополнительных мест. Чтобы обеспечить сбалансированное географическое представительство в этих списках, государства-члены будут разделены на три группы в зависимости от численности их населения. Списки будут заполнены кандидатами из этих групп пропорционально. Общеевропейские списки кандидатов должны представляться европейскими избирательными организациями, такими как коалиции национальных политических партий и/или национальные ассоциации избирателей или европейские политические партии. В целях обеспечения гендерного равенства предлагается ввести принцип обязательного чередования женщин и мужчин в списках кандидатов и/или квоты без ущемления прав небинарных людей. Европарламент также хочет утвердить единый день голосования во всех странах ЕС — 9 мая, то есть в День Европы. Страны-участницы будут обязаны обеспечить равный доступ к выборам для всех граждан, включая инвалидов, и возможность голосования по почте. Новые правила еще должны быть одобрены руководителями всех стран в рамках Совета ЕС.

Почему это важно? Действующий Европейский закон о выборах был принят в далеком 1976 году, потом в него дважды вносились изменения — в 2002-м и 2018-м. Документ содержит общие принципы, которые должны соблюдаться странами-участницами, однако он не определяет единообразную избирательную систему, применимую на всей территории ЕС. Из-за этого выборы в разных странах проходят в разные дни, а результаты могут быть подвержены коррекции из-за национального законодательства.

ВОЗ: пандемия раскормила европейцев

Что случилось? Показатели ожирения в европейском регионе приобретают масштабы "эпидемии", говорится в новом докладе Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ, 59% взрослых европейцев и почти каждый третий ребенок имеют избыточный вес либо даже страдают ожирением. Проведенные ранее исследования в некоторых странах показали, что проблема лишнего веса у детей стала особенно актуальной в период пандемии коронавируса, когда они были лишены привычных физических занятий. В докладе также исследуется, например, как цифровой маркетинг нездоровых продуктов питания для детей и распространение сидячих онлайн-игр способствуют увеличению случаев избыточного веса и ожирения. В качестве одной из причин стремительного утолщения европейцев ВОЗ называет набирающие популярность сервисы доставки еды, которые поощряют неподвижный образ жизни и потребление фастфуда.

Почему это важно? Согласно исследованиям ВОЗ, лишний вес каждый год является причиной более 1,2 миллиона в европейском регионе, что составляет 13% от всех смертей. Ожирение считается катализатором многих других сложных заболеваний, в том числе онкологических. По прогнозам ВОЗ, в некоторых странах в течение следующих десяти лет ожирение может обогнать курение в качестве ведущего фактора риска предотвратимого рака. В Латвии диагноз ожирения имеет каждый четвертый. Как отмечает ВОЗ, проблема особенно обострилась за последние десятилетия. Если в 1975 году только 7 % мужчин и 20 % женщин страдали ожирением, то в 2016 году этот показатель увеличился до 23 % мужчин и 28 % женщин. Согласно классификации ВОЗ, "избыточный вес" определяется, когда индекс массы тела (ИМТ — отношение массы тела к росту) равен или выше 25, диагноз "ожирение" ставится, когда показатель ИМТ достигает или превышает 30.

Исследование: Европа не может обеспечить полную свободу прессы

Что случилось? Вопрос о свободе прессы является проблемным для многих стран Евросоюза. Согласно опубликованному исследованию международной организации "Репортеры без границ", различные нарушения права СМИ на независимость наблюдается почти в половине стран ЕС. Организация ежегодно рассчитывает уровень свободы прессы, учитывая различные факторы. Из всех стран ЕС наиболее свободными чувствуют себя журналисты в Дании, Швеции, Эстонии, Финляндии и Ирландии. Самые низкие оценки получили Польша и Венгрия. В общемировом рейтинге Эстония находится на четвертом месте из 180 стран, Литва — на 9-м, Латвия — только на 22-м. В докладе указано, что "из-за отозванных лицензий на вещание у русскоязычного населения Латвии остается меньше выбора, а доступ к информации является серьезной проблемой".

Почему это важно? Несмотря на то, что свобода слова является одной из основных ценностей Европы, в отдельных странах журналистика остается опасной и сложной работой. В период с 1992 года по 2022-й на территории ЕС были убиты 23 журналиста, а число угроз в адрес представителей средств массовой информации постоянно растет. В некоторых странах СМИ попадают под контроль властей. В сентябре прошлого года Еврокомиссия опубликовала свои рекомендации по безопасности журналистов — свод правил, которые государства-члены могли бы внедрить для лучшей защиты своих работников СМИ. Однако эти меры не являются обязательными.