Россия — спонсор терроризма, скачки цен на газ и "гендерные квоты". Евродайджест: главные события недели

Европарламент объявил Россию "государством — спонсором терроризма" и одобрил выделение 18 млрд евро на восстановление Украины, Еврокомиссия разработала механизм для борьбы со скачками цен на газ, а женщины в ЕС получат большее представительство в управлении крупнейших компаний и возможность сообщать о случаях физического и сексуального насилия по единой горячей линии. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Европарламент признал Россию "государством — спонсором терроризма"

Что случилось? В среду абсолютное большинство депутатов Европарламента поддержали резолюцию, в которой правящий в РФ режим признается спонсором терроризма. "За" проголосовали 494 парламентария, 58 высказались "против", еще 44 воздержались. Документ также приравнивает к актам террора умышленные атаки, совершенные российскими войсками и их прокси в отношении мирных жителей в Украине, разрушение гражданской инфраструктуры и другие нарушения международного и гуманитарного права. В резолюции отдельно упомянуты ЧВК "Вагнер", 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова и "другие финансируемые Россией вооруженные формирования" — их, считают депутаты, необходимо внести в список организаций, которые ЕС считает террористическими. Также Европарламент обратились к властям Евросоюза с просьбой сократить дипломатические отношения с Россией, свести к "абсолютному минимуму" контакты с официальными лицами РФ и закрыть на территории ЕС учреждения, связанные с российским правительством

Что это значит? Принятая на этой неделе резолюция Европарламента носит скорее символический характер и не приведет в ближайшем будущем к юридическим последствиям. Это связано с тем, что, в отличие от США, в Евросоюзе нет юридического понятия "государство — спонсор терроризма" и соответствующих законодательных актов. Впрочем, в своей резолюции депутаты призвали европейские власти разработать необходимую правовую базу, создать список спонсоров терроризма и впоследствии включить в него нынешний российский режим. "Это повлечет за собой ряд существенных ограничительных мер против Москвы и будет иметь серьезные последствия для отношений ЕС с Россией", — говорится в пресс-релизе. Уже после принятия резолюции Европарламента аналогичный документ приняла нижняя палата парламента Нидерландов. Ранее в разных формулировках Кремль признали спонсором терроризма депутаты в Латвии, Литве, Эстонии, Польше и Чехии.

Европарламент утвердил введение "гендерных квот" в советах директоров крупных компаний

Что случилось? Во вторник депутаты Европарламента одобрили директиву, согласно которой европейские компании обяжут назначать представителей "недопредставленного" пола на руководящие должности: либо на 33% всех мест в совете директоров, либо на 40% позиций "неисполнительных" (non-executive) директоров (т.е. членов правления, не участвующих в оперативном управлении компанией). "Принятие Директивы о женщинах в советах директоров через десять лет после того, как она была предложена, — важный шаг на пути к гендерному равенству. Мы наконец-то даем женщинам справедливый шанс занимать высокие корпоративные должности и улучшаем корпоративное управление. Женщины изобретательны, умны, сильны и способны на многое. […] Отныне компетентность и прозрачность будут иметь большее значение в процедуре отбора, чем когда-либо прежде", — заявила депутат Европарламента Эвелин Регнер.

Что это значит? Крупный европейский бизнес будет обязан следовать новым правилам с июня 2026 года, в противном случае компаниям грозят крупные штрафы. Из-под действия директивы выведены фирмы, в которых работает менее 250 человек. Зарегистрированные на бирже компании должны будут ежегодно предоставлять органам власти информацию о гендерном представительстве в своем руководстве, а также публиковать соответствующие отчеты на своих сайтах. При этом, подчеркивается в пресс-релизе на сайте Европарламента, профессиональные качества должны оставаться основным фактором при отборе кандидатов, в том числе на руководящие позиции. В прошлом году в ЕС женщины занимали около 30% позиций в правлениях крупнейших компаний, при этом статистика существенно отличается по странам: от 45,3% во Франции до 8,5% на Кипре (в Латвии — около 20%). Директива вступит в силу через 20 дней после ее опубликования в Официальном журнале ЕС, страны-члены должны будут адаптировать национальное законодательство в соответствии с новыми правилами в течение двух лет.

Европарламент одобрил выделение 18 млрд евро на поддержку Украины

Что случилось? В четверг депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов поддержали инициативу Еврокомиссии о предоставлении Украине денег на восстановление инфраструктуры и проведение реформ, необходимых для присоединения к ЕС. Постановление поддержали 507 парламентариев, 38 высказались "против", еще 26 воздержались. Всего в 2023 году европейские власти планируют ежемесячно переводить Киеву 1,5 млрд евро — эти средства помогут покрыть значительную часть текущих расходов украинского бюджета (по оценкам МВФ, сейчас властям не хватает 3-4 млрд евро в месяц на социальные выплаты, поддержание работы школ и больниц, а также другие неотложные траты). "Украина уже пережила 273 дня этой жестокой войны. […] Украина должна знать, что может рассчитывать на поддержку Европы столько, сколько потребуется. ЕС готов предоставлять регулярную и предсказуемую финансовую помощь, чтобы помочь покрыть значительную часть неотложных финансовых потребностей Украины в 2023 году", — заявила постоянный докладчик по Украине в Комитете по международной торговле Европарламента Сандра Калниете.

Что это значит? О разработке плана помощи Украине на 2023 год в конце октября объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Специально для Украины была создана схема MFA+ (Macro-Financial Assistance+), для реализации которой Еврокомиссия займет средства на финансовом рынке под гарантии собственных резервов. MFA+ предполагает, что деньги выделят в виде крайне выгодных кредитов: первые десять лет Киев сможет их не выплачивать, а с 2033 года у правительства будет 35 лет на возврат полученных денег. Более того, "в знак солидарности" процент по этим кредитам вместо Украины будут пропорционально компенсировать страны-члены ЕС (эти деньги пойдут в общеевропейский бюджет). Решение Европарламента вступит в силу после рассмотрения инициативы в Совете Евросоюза 6 декабря, для утверждения этих мер поддержки Украины требуется единогласное одобрение всех стран, входящих в ЕС.

Еврокомиссия предложила механизм борьбы с резким ростом цен на газ

Что случилось? Во вторник Еврокомиссия представила специальный инструмент, разработанный для защиты европейских предприятий и домохозяйств от сильных скачков цен на газ. Инициатива предполагает, что начиная с 1 января 2023 года при выполнении ряда условий, свидетельствующих о резком росте цены на газовый фьючерс TTF на следующий месяц, будет установлен запрет на одобрение заявок, превышающих определенный ценовой потолок. Действие запрета может быть остановлено как решением Еврокомиссии, так и автоматически при нормализации цен, при этом механизм не касается спотового и внебиржевого газового рынка. "С августа цены на газ в ЕС упали благодаря сокращению спроса, обязательному заполнению хранилищ, диверсификации поставок и другим мерам, предложенным Еврокомиссией в последние месяцы. Но у нас не было способа предотвратить чрезмерно высокие цены. Сегодня мы предлагаем установить потолок цены на газ TTF, чтобы защитить наших людей и бизнес от резкого повышения цен. Механизм тщательно разработан, чтобы быть эффективным, не ставя под угрозу безопасность поставок, функционирование энергетических рынков ЕС и финансовую стабильность", — заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Что это значит? В предложенном механизме неслучайно используются именно фьючерс TTF — его стоимость, по сути, стала эталоном, на который ориентируются при заключении большинства контрактов в Европе. Ограничения будут автоматически введены при выполнении двух условий. Во-первых, в течение двух недель цена на дериватив TTF на следующий месяц превышает 275 евро. Во-вторых, в течение идущих подряд 10 дней цена на этот дериватив как минимум на 58 евро выше "справочной цены" на сжиженный природный газ (ее будет рассчитывать Агентство по сотрудничеству в области энергетики на основании контрольной ценовой корзины). При выполнении этих условий заявки на фьючерсы TTF на следующий месяц, превышающие ценовой потолок, приниматься не будут. Этот запрет будет снят либо в случае, когда в течение 10 идущих подряд дней разница со "справочной" ценой на СПГ будет составлять менее 58 евро, либо когда Еврокомиссия посчитает, что действие механизма начало угрожать безопасности поставок и финансовой стабильности ЕС.

В Евросоюзе появился общий телефон доверия для женщин, подвергшихся насилию

Что случилось? В четверг Еврокомиссия объявила о запуске единой горячей линии, позвонив на которую женщины из всех стран ЕС смогут получить поддержку и защиту в случае, если они подверглись физическому, сексуальному и другим формам насилия. "Факты шокируют: в ЕС и по всему миру каждая третья женщина подвергалась физическому или сексуальному насилию, каждая пятая девочка — жертва сексуального насилия над детьми. Растет и насилие в Интернете: каждая вторая девушка сейчас подвергается кибернасилию по признаку пола. ЕС осуждает все формы насилия в отношении женщин любого возраста. В XXI веке недопустимо, чтобы женщины и девочки продолжали подвергаться жестокому обращению, преследованиям, изнасилованиям, увечьям или принуждению к вступлению в брак", — заявил вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что это значит? Женщины во всех странах ЕС, пострадавшие от любой формы насилия, могут связаться с психологами горячей линии по единому номеру 116-016. Как сказано на сайте Еврокомиссии, специалисты окажут пострадавшим необходимую поддержку и дадут советы о дальнейших действиях в их ситуации. Уже 15 государств Евросоюза согласились подключить к номеру 116-016 национальные горячие линии для жертв насилия, остальные страны должны сделать это до конца апреля 2023 года.