Рост цен, сотрудничество с НАТО, компенсации туристам. Евродайджест: главные события недели

Более 90% жителей ЕС назвали рост цен наиболее беспокоящей их проблемой, Евросоюз и НАТО заключили соглашение о сотрудничестве, страны Восточной Европы начали подготовку десятого пакета санкций против РФ из-за вторжения в Украину, инфляция в еврозоне по итогам года составила 9,2% (в Латвии — более 20%), а Суд ЕС постановил, что туристы, прервавшие свой отдых из-за введения антиковидных ограничений, могут претендовать на компенсацию. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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"Евробарометр": больше всего жители Латвии обеспокоены ростом цен, мерами правительства по борьбе с кризисом удовлетворены только 22%

Что случилось? В четверг были опубликованы результаты нового исследования общественного мнения, проведенного по заказу Европарламента. В октябре-ноябре прошлого года социологи опросили более 26 тысяч жителей всех стран ЕС, в том числе 1031 латвийца. Значительная часть вопросов была посвящена тому, как европейцы переживают экономический кризис, как оценивают действия национальных и европейских властей и какие решения ждут от них в будущем. С подробными результатами исследования можно ознакомиться здесь.

Что это значит? Проблема, больше остальных беспокоящая жителей Латвии — рост стоимости жизни (92%, в ЕС — 93%). Следом идут возможное вовлечение новых стран в войну России против Украины (83%), потенциальная ядерная авария (78%), бедность и социальная маргинализация (77%). Показательно, что проблема изменения климата волнует латвийцев существенно меньше среднестатистического европейца (56% против 81%).

Говоря о своем экономическом положении, 53% опрошенных в Латвии заявили, что их доходов хватает на довольно комфортную жизнь, 65% никогда или почти никогда не имеют сложностей с оплатой счетов. Тем не менее, 38% сообщили, что за год их уровень жизни снизился и вряд ли повысится в ближайший год; еще у 40% уровень жизни остался прежним, но они допускают ухудшение ситуации в следующие 12 месяцев (оба этих показателя ниже средних по ЕС). Только каждый пятый опрошенный заявил, что удовлетворен действиями латвийского правительства по борьбе с ростом стоимости жизни.

37% жителей Латвии считают, что в целом ситуация в стране развивается в правильном направлении (в среднем в ЕС так считают 24%). Бо́льшую удовлетворенность латвийцы демонстрируют, отвечая на аналогичный вопрос касательно Евросоюза и своей собственной жизни, однако доля давших такой ответ и в стране, и в ЕС за год заметно сократилась. Большинство опрошенных в Латвии заявили, что смотрят на будущее Евросоюза с оптимизмом (63%).

ЕС и НАТО будут вместе защищать критическую инфраструктуру и бороться с киберугрозами

Что случилось? Во вторник, 10 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Совета ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали декларацию о сотрудничестве между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом. Это уже третий подобный документ, предыдущие соглашения были заключены в 2016-м и 2018 годах. "Учитывая время, в которое мы живем, мы знаем, что должны укреплять, а теперь и углублять более чем 20-летнее партнерство. Потому что безопасность Европы поставлена ​​под сомнение и находится под угрозой", — прокомментировала подписание декларации фон дер Ляйен. "Путин хотел меньше НАТО, а добился обратного: у него будет больше НАТО и больше ЕС. […] Мы, европейцы, хотим взять на себя больше ответственности за свою оборону", — заявил Мишель. В свою очередь, Столтенберг сообщил о "решимости вывести партнерство между НАТО и Европейским Союзом на новый уровень".

Что это значит? В подписанной на этой неделе декларации наибольшее внимание уделено сотрудничеству в защите критической инфраструктуры, повышении устойчивости к вмешательствам извне и манипуляции информацией, борьбе с киберугрозами и терроризмом. Также соглашение затрагивает освоение космоса и новых технологий и смягчение последствий климатического кризиса для мировой безопасности. НАТО и ЕС намерены более тесно координировать действия в отношении России и Китая в связи с "растущей геостратегической конкуренцией" и с целью "защиты критической инфраструктуры".

Евросоюз готовит десятый пакет санкций против России

Что случилось? Страны ЕС начали работу над новыми ограничениями, которые будут введены против РФ из-за полномасштабной войны против Украины, пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимных дипломатов из Польши и Литвы. Работу над десятым пакетом санкций планируют завершить к 24 февраля, когда исполнится год с начала российского вторжения. Предыдущий, девятый, пакет был введен в середине декабря — в частности, в РФ запретили экспортировать двигатели для авиации, заморозили активы двух банков, отозвали лицензии у трех российских телеканалов, а также ввели санкции против высокопоставленных чиновников и пропагандистов.

Что это значит? Как пишет Reuters, новые санкции будут нацелены на российскую атомную отрасль и экспорт алмазов. Также инициаторы дополнительных ограничений выступают за отключение новых российских банков от системы SWIFT и блокировку подконтрольных Кремлю СМИ, которые до сих пор доступны в Европе. Коснутся санкции и официального Минска, продолжающего поддерживать вторжение РФ в Украину. При этом один из источников Reuters подчеркнул, что "все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций" — например, против ограничений в отношении "Росатома" наверняка выскажется Венгрия, власти которой заказали у этой компании строительство новых блоков местной АЭС.

Инфляция по итогам года в еврозоне составила менее 10%

Что случилось? Согласно предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), за год цены в еврозоне выросли на 9,2%. По итогам ноября инфляция год к году составляла 10,1%, в декабре 2021-го этот показатель равнялся 5%. Наибольший вклад в инфляцию, как и в предыдущие месяцы, внесли подорожавшие энергоресурсы. Вместе с тем, за месяц рост цен в этой категории товаров год к году снизился с 34,9% до 25,7%.

Что это значит? Наибольший рост цен в 2022 году зафиксировали в Латвии — 20,7%, в 2021-м инфляция составила 7,9%. Прошлогодний лидер, Эстония (12%), на этот раз на третьей строчке с ростом на 17,5%; и в 2021-м, и в 2022 годах на втором месте в списке была Литва (10,7% и 20% соответственно). Меньше всего за год цены выросли в Испании (5,6%), Люксембурге (6,2%) и Франции (6,7%). Специалисты Eurostat подчеркивают, что эта статистика — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются во второй половине месяца, но незначительно отличаются от предварительных.

Туристы, чей отпуск был прерван из-за пандемии, могут вернуть потраченные деньги

Что случилось? Суд Евросоюза ответил на запрос суда в Мюнхене, где рассматривают дело о компенсации за отпуск по туристической путевке, прерванной из-за антиковидных мер. Двое жителей Германии в марте 2020 года отправились на остров Гран-Канария, спустя два дня там ввели первые ограничения против распространения Covid-19 и запретили туристам покидать отель, еще через несколько дней истцов отправили домой. Туроператор, услугами которого воспользовались жители Германии, отказался возместить своим клиентам часть потраченных средств, те обратились в суд с требованием компенсировать 70% стоимости путевки.

Что это значит? Высший судебный орган ЕС постановил, что "путешественник имеет право на снижение цены путевки, если несоответствие включенных в пакет туристических услуг связано с ограничениями, введенными в пункте назначения для борьбы с распространением инфекционного заболевания, например Covid-19". При этом не имеет значения, были ли уже введены аналогичные ограничения в стране проживания туриста или в третьих странах. Окончательное решение с учетом высказанной позиции Суда Евросоюза теперь вынесут судьи в Мюнхене, которые рассматривают дело о компенсации.