Рост ключевой ставки, турне фон дер Ляйен по Южной Америке и цифровые визы. Евродайджест: главные события недели
Foto: Sputnik/Scanpix

Европейский центробанк поднял ключевую ставку в восьмой раз за неполный год, депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом принять Украину в НАТО, глава Еврокомиссии провела переговоры с лидерами четырех государств Латинской Америки, страны Шенгенского соглашения цифровизируют процесс подачи заявок и получения виз, в Евросоюзе установят новые правила производства и утилизации батареек и аккумуляторов. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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ЕЦБ повысил ключевую ставку в четвертый раз с начала года

Что случилось? В четверг Совет управляющих Европейского центробанка принял решение о повышении ключевой ставки с 3,75% до 4%. В пресс-релизе финансового регулятора подчеркивается, что на такой шаг ЕЦБ пошел, поскольку "полон решимости обеспечить своевременный возврат инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%" — в мае годовая инфляция в еврозоне снизилась с рекордных ноябрьских 10,6% до 6,1%. Вместе с ключевой ставкой ЕЦБ также поднял на 0,25% ставки по маржинальным кредитам и депозитам — теперь они составляют 4,25% и 3,5% соответственно. Новые значения начинают действовать с 21 июня.

Что это значит? За неполный год Европейский центробанк меняет значение ключевой ставки в восьмой раз, с начала 2023 года — уже в четвертый. Повышение ключевой ставки сделает деньги дороже, и брать кредиты станет сложнее. Регулятор своим решением влияет на стоимость займа для граждан не напрямую, а опосредованно — коммерческие банки заимствуют средства у ЕЦБ под более высокий процент, соответственно, повысится он и для бизнеса, и для физических лиц. Это сделает сохранение денег более привлекательным, нежели их расходование. Одновременно с этим снизятся инфляционные ожидания — люди будут готовы меньше тратить, и бизнес сохранит цены стабильными или даже несколько их снизит. В результате рост цен произойдет медленнее, и инфляция снизится.

Европарламент призвал страны НАТО пригласить Украину в альянс

Что случилось? В пятницу Европарламент одобрил резолюцию, в которой обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой "проложить путь" для приглашения Киева присоединиться к оборонному блоку. Документ поддержали 425 депутатов, 38 высказались "против", 42 воздержались. Парламентарии подчеркивают, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС укрепит региональную и глобальную безопасность, а также связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.

Что это значит? В своей резолюции Европарламент заявил, что государства ЕС вместе с союзниками по НАТО, пока Украина не получит статуса полноценного члена альянса, должны "тесно сотрудничать" с Киевом для разработки временных гарантий безопасности. Депутаты надеются, что "процесс присоединения [Украины к НАТО] начнется после окончания войны и завершится как можно скорее".

Также резолюция "самым решительным образом" осуждает прорыв плотины на Каховской ГЭС в начале июня и называет случившееся "военным преступлением", вызвавшим наводнение и приведшим к экологической катастрофе. Все виновные в разрушении плотины и других преступлениях должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом, подчеркнули депутаты.

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Европарламент также подтвердил приверженность вступлению Украины в ЕС и скорейшее начало переговоров по этому вопросу, как только Киев проведет рекомендованные Еврокомиссией реформы. Депутаты в резолюции предлагают связать будущие и уже утвержденные пакеты помощи для восстановления Украины с процессом присоединения страны к Евросоюзу — это, по мнению парламентариев, позволит превратить будущего члена блока в "современное европейское государство", отвечающее всем критериям вступления в ЕС.

Глава Еврокомиссии совершила турне по странам Южной Америки

Что случилось? На этой неделе Урсула фон дер Ляйен совершила серию визитов в государства Южной Америки. В понедельник глава Еврокомиссии посетила Бразилию, во вторник — Аргентину, в среду — Чили, в четверг — Мексику. Во время пресс-конференций по итогам переговоров с президентами четырех стран фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз и государства региона разделяют общие ценности, имеют тесные экономические и культурные связи, а также готовы совместно реагировать на глобальные вызовы — от изменения климата до незаконного оборота оружия и наркотиков, от цифрового перехода до продовольственной безопасности. Глава Еврокомиссии также поблагодарила лидеров южноамериканских стран за осуждение полномасштабного российского вторжения в Украину и обсудила с ними усилия по урегулированию вооруженного конфликта.

Что это значит? Одной из основных задач турне фон дер Ляйен по региону были переговоры по обсуждаемой уже два десятилетия торговой сделке между ЕС и Mercosur — экономическим объединением стран Южной Америки. "Я полна решимости заключить это соглашение как можно скорее, я думаю, давайте сделаем это до конца года. Это должно быть нашей общей целью", — прямо заявила глава Еврокомиссии на бизнес-форуме в Буэнос-Айресе. Учитывая, что в июле президентство в Совете ЕС перейдет на полгода Мадриду, который сможет эффективнее вести переговоры с южноамериканскими партнерами, планы фон дер Ляйен звучат реалистично, а заключение сделки позволит сэкономить до 4 млрд евро ежегодно благодаря отмене пошлин.

Впрочем, отмечает Politico, озвученные фон дер Ляйен планы могут быть излишне оптимистичными. С одной стороны, европейские экоактивисты опасаются, что соглашение приведет к активизации вырубки лесов в Латинской Америке, тот же вопрос, но в другой плоскости, волнует и президента Бразилии Лулу да Силву — он упомянул, что дополнительный протокол, который Брюссель предлагает подписать для защиты окружающей среды, в реальности может привести к санкциям против его страны. Президент Аргентины Альберто Фернандес, в свою очередь, указывает на "асимметрию" в проекте договора, поскольку экологические стандарты ЕС существенно более строгие, чем южноамериканские. "У всех нас есть желание прийти к соглашению. Препятствия есть, и мы должны начать их устранять. Устранить их не так уж и сложно, если есть политическая воля, и она есть с нашей стороны. Мы просим только о сбалансированном соглашении, от которого мы все выиграем", — говорит аргентинский лидер. Брюссель готов уравновесить обязательства стороны, направив инвестиции на развитие производства и инфраструктуры в соответствии с "зеленой сделкой", но и этого может оказаться недостаточно. Впрочем, заявил Politico знакомый с ходом обсуждений источник, "все участники переговоров прекрасно осознают окно возможностей" и продолжают работу.

Страны Шенгенского соглашения начнут выдавать цифровые визы

Что случилось? Во вторник Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения по законопроекту о цифровизации визовых процедур. Подразумевается, что подача документов на получение шенгенской визы будет перенесена в онлайн, а после одобрения заявки визу будут не вклеивать в паспорт иностранца, а отправлять ее в цифровом формате. Эти меры не только упростят процедуру, но и сделают европейские границы безопаснее, лишив мошенников возможности подделывать визовые стикеры. "Сегодняшнее соглашение является важным достижением и поможет перевести европейскую визовую политику в цифровую эпоху, сделав ее более безопасной и менее уязвимой для мошенничества и фальсификации. Модернизируя и оцифровывая процесс подачи заявления на получение шенгенской визы, мы сможем сократить расходы, повысить безопасность и упростить процедуры во время поездок", — приветствовал решение вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Что это значит? Для подачи заявлений на получение шенгенской визы создадут единую онлайн-платформу — там соискатели смогут заполнить анкету, загрузить копии всех необходимых документов и оплатить визовый сбор, туда же иностранцам придет ответ, когда национальный ответственный орган рассмотрит прошение. В посольство или консульство нужно будет прийти только тем, кто обращается за шенгенской визой впервые, а также для сдачи биометрических данных и в случае получения нового паспорта или другого проездного документа. После одобрения заявки соискатель получит цифровую визу в виде зашифрованного штрих-кода, его также будут выдавать страны ЕС, пока не полностью присоединившиеся к Шенгенскому соглашению, — Болгария, Румыния и Кипр. Предполагается, что у государств шенгенской зоны будет семь лет для перехода на новую систему, однако сначала законопроект должны окончательно одобрить Европарламент и Совет ЕС.

В Евросоюзе установят новые требования по использованию и переработке аккумуляторов

Что случилось? В среду Европарламент утвердил новые правила разработки, производства и утилизации батареек и аккумуляторов; решение поддержали 587 депутатов при девяти проголосовавших "против" и 20 воздержавшихся. Основная цель законопроекта — сделать так, чтобы в будущем большее количество таких устройств перерабатывалось, а сами аккумуляторы можно было легко заменить на новые, чтобы продлить срок службы гаджета, бытового прибора или электромобиля. "Впервые у нас есть законодательство, которое охватывает весь жизненный цикл продукта — подход, который полезен как для окружающей среды, так и для экономики. Мы договорились о мерах, которые принесут большую пользу потребителям: батареи будут лучше и безопаснее, а извлекать их станет легче. Наша общая цель — создать более сильную промышленность по переработке отходов в ЕС, особенно для лития, и конкурентоспособный промышленный сектор в целом, что имеет решающее значение в ближайшие десятилетия для энергетического перехода нашего континента и стратегической автономии. Эти меры могут стать эталоном для всего мирового рынка аккумуляторов", — заявил докладчик по этому законопроекту, депутат Акилле Вариати.

Что это значит? Закон обязует маркировать аккумуляторы для электромобилей, электровелосипедов и электросамокатов, а также любые перезаряжаемые промышленные аккумуляторы емкостью более 2кВтч обязательной декларацией об углеродном следе. В будущем все портативные батареи в электроприборах должны быть спроектированы так, чтобы их можно было легко снять и заменить. Устанавливаются и новые цели по сбору отходов для переработки: для портативных аккумуляторов — 45% уже по итогам этого года, 63% к 2027-му, 73% к 2030-му; для аккумуляторов в электротранспорте — 51% к 2028-му и 61% к 2031-му. Также повышаются минимальные уровни металлов, извлекаемых из этих устройств в ходе переработке, а также их вторичного использования — все это должны учитывать проектировщики и производители в будущем. Решение Европарламента теперь должен одобрить Совет Евросоюза, после чего он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.

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