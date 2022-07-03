Роуминг, криптовалюты и ментальное здоровье. Евродайджест: главные события недели

Мобильные операторы еще 10 лет не могут брать с вас дополнительные деньги в поездках по Европе, а депутаты Европарламента хотят усилить контроль над биткоином и его аналогами, сделать авиаперевозки более экологичными и помочь людям в борьбе с психологическими проблемами. Delfi рассказывает о самых важных решениях и предложениях, принятых в ЕС на этой неделе.

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Чехия — новый председатель Совета ЕС



Что случилось? С 1 июля и до конца года в Совете ЕС будет председательствовать Чехия. Государства Евросоюза по очереди занимают этот пост на шестимесячный срок: до Чехии страной-председателем была Франция, после — станет Швеция. "Перед Европой сейчас стоит множество проблем и вызовов, но если мы будем действовать совместно и решительно, мы выйдем из этих кризисов более сильными и устойчивыми", — заявил чешский премьер-министр Петер Фиала. Прага уже представила основные приоритеты в своей работе: урегулирование миграционного кризиса и послевоенная помощь Украине, энергетическая безопасность, укрепление европейской обороны и кибербезопасности, повышение стратегической устойчивости экономики ЕС и демократических институтов.

Что это значит? Страна, председательствующая в ЕС, должна, с одной стороны, поддерживать устоявшиеся процедуры и принципы, а с другой может предлагать собственную повестку на встречах с коллегами по Евросоюзу. Особое внимание Чехия предлагает уделить беженцам: у всех уехавших из Украины детей должен быть доступ к образованию, что, в свою очередь, позволит их родителям найти работу и начать интеграцию в новой стране. Чехия предлагает выделить средства как на помощь странам и регионам, принявших наибольшее количество вынужденных переселенцев, так и на восстановление украинской инфраструктуры после войны. Новая страна-председатель продолжит линию на диверсификацию газовых поставок, чтобы снизить зависимость Евросоюза от России. В экономической сфере Чехия также займется созданием более устойчивых логистических цепочек и развитием IT-сферы наравне с усилением кибербезопасности как отдельных граждан, так и всего ЕС.

Правила роуминга внутри ЕС продлили до 2032 года

Что случилось? Евросоюз продлил на 10 лет действие программы Roam-like-at-home. Благодаря этому решению жители ЕС, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна в поездках по континенту освобождены от дополнительных расходов за звонки, SMS и интернет-трафик. "Это ощутимое преимущество нашего единого европейского рынка. Продление этих правил сохранит конкурентоспособность межоператорских цен и позволит потребителям продолжать пользоваться бесплатными услугами роуминга в течение следующих десяти лет", — отметила вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Что это значит? Если вы пользуетесь связью в поездках в пределах ЕС, то ваш оператор обязан снимать плату по тому же тарифу, что и в Латвии. Это касается входящих и исходящих звонков и SMS, а также интернета. В путешествиях в другие страны (например, Россию, Грузию, Турцию или Израиль) тарифы будут заметно выше. При этом действует принцип добросовестности — если абонент использует "родную" сим-карту за границей чаще, чем дома, оператор имеет право взимать дополнительную плату. Ограничения также касаются предоплаченных симок и тарифов с лимитами по максимальному объему переданных данных. Подробнее с правилами, действие которых продлили до 2032 года, можно ознакомиться на официальном сайте Евросоюза.

Европарламент призвал заботиться о психологическом здоровье граждан

Что случилось? Комитет по занятости и социальным вопросам Европарламента опубликовал отчет, в котором призвал власти стран ЕС уделять ментальным проблемам граждан не меньше внимания, чем их физическому здоровью. В документе отмечается, что пандемия Covid-19 и связанный с ней экономический кризис существенно повлияли на психологическое состояние и благополучие европейцев, что может привести к новым проблемам в будущем. В прошлом году из-за социальной изоляции, удаленной работы или отсутствия карьерных и образовательных перспектив 64% людей в возрасте от 18 до 34 лет подверглись риску депрессии. Другой важный аспект проблемы — дискриминация и домогательства, которым могут подвергнуться люди на работе или во время учебы.

Что это значит? Авторы отчета призывают принять общеевропейские законы, устанавливающие требования к удаленной работе. В первую очередь, речь идет о стандартизации требований к сотрудникам, работающим очно и удаленно. Также Комитет предлагает сделать рабочий график более гибким и уделять повышенное внимание балансу между работой и личным временем сотрудника. Парламентарии также поддержали высказанную ранее идею о том, чтобы закрепить право работника игнорировать любые деловые задачи и письма в свое нерабочее время без каких-либо негативных последствий. Ожидается, что обсуждение отчета и голосование по предложенным изменениям в европейское законодательство пройдут на следующей неделе.

Усиление контроля над операциями с криптовалютой

Что случилось? Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения по законопроекту об отслеживании криптовалютных переводов и блокировке подозрительных транзакций. "Новый регламент укрепляет европейское законодательство по борьбе с отмыванием денег, снижает риски мошенничества и делает транзакции с криптоактивами более безопасными", — уверен депутат Европарламента Эрнест Уртасун. "Террористы использовали криптовалюту для сбора средств и доступа к детской порнографии, а преступники отмывали таким образом свои доходы. <…> Теперь будет намного сложнее злоупотреблять криптоактивами, а невиновные трейдеры и инвесторы будут лучше защищены", — соглашается другой парламентарий, Асита Канко.

Что это значит? На криптовалюты теперь распространяется традиционное для обычных финансовых операторов правило контроля переводов (travel rule): информация об отправителе и получателе перемещается вместе с транзакцией и хранится у всех участников перевода. Поставщики криптовалютных услуг (CASP) должны предоставлять эти данные компетентным органам, если будет проводиться расследование по факту отмывания денег или финансирования терроризма. Власти могут отслеживать любую такую операцию независимо от суммы перевода (в традиционных финансах установлены минимальные пороги). ЕС также заведет реестр CASP, которые не соответствуют установленным требованиям — пользоваться их услугами будет запрещено.

К 2050 году большинство самолетов в ЕС должны перейти на экологичное топливо

Что случилось? Комитет Европарламента по транспорту и туризму утвердил проект постановления, согласно которому к середине века 85% авиационного топлива, используемого в Европе, должно быть углеродно-нейтральным. Авторы идеи уточнили и самое понятие "устойчивого топлива": это синтетические вещества, некоторые продукты переработки биомассы, возобновляемая электроэнергия и водород. Финансировать реформу предлагают благодаря созданию специального Фонда устойчивого развития авиации (пополнять его будут, в частности, из штрафов за несоблюдение правил).

Что это значит? Сейчас на гражданскую авиацию приходится 13,4% всех выбросов, которые генерирует транспорт в ЕС. Новый проект предполагает, что все европейские аэропорты должны предоставить самолетам доступ к экологичному топливу, и постепенно это приведет к росту его популярности. Депутаты Европарламента установили амбициозные цели: в 2025 году доля такого топлива в ЕС должна составить 2%, в 2040-м — уже 37%, в 2050-м — целых 85%. Как только проект будет утвержден на пленарном заседании в начале июля, начнутся переговоры с правительствами стран ЕС.