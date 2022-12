Саммит ЕС утвердил выделение Украине 18 млрд евро помощи

Предоставление Европейским Союзом макрофинансовой помощи Украине поначалу блокировали Венгрия и Польша, но в итоге сняли возражения.

Главы государств и правительств Европейского Союза утвердили предоставление Украине в 2023 году макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

We are very committed to support Ukraine as much as we can.

→ #EUCO confirmed the €18 billion macro-financial assistance 🇺🇦.

→ We welcomed the decision to increase the European Peace Facility.

