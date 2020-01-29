Сдвинет вправо: как "Брекзит" повлияет на Европарламент

Запланированный на 31 января выход Великобритании из Евросоюза существенно изменит расклад сил в Европарламенте. Свои мандаты сложат сразу 73 евродепутата из разных политических групп, но заполнят только треть из них.

В соответствии с условиями соглашения, заключенного прошлым летом, 27 британских мест будут перераспределены в пользу других стран ЕС, а другие 46 останутся вакантными на случай присоединения к Евросоюзу новых государств.

Как пояснили в пресс-службе Европарламента, некоторые страны-участницы выиграют от одного до пяти мандатов, чтобы исправить недопредставленность из-за демографических изменений.

По пять дополнительных мандатов отойдет Франции и Испании, по три — Италии и Нидерландам, еще два — Ирландии. По одному новому мандату получат Польша, Румыния, Швеция, Австрия, Хорватия, Дания, Финляндия, Эстония и Словакия.

В целом, в результате "Брекзита" идеологический курс Европарламента будет смещен вправо: свои представительства увеличат право-центристская Европейская народная партия (от Латвии в ней работают члены "Нового Единства") и крайне-правая политическая группа "Идентичность и демократия" (от Латвии в ней нет никого). В сумме их группы увеличатся на 8 депутатов. Больше всего мест потеряют европейские либералы из группы Renew Europe (11 мандатов; от Латвии там работает Ивар Иябс), Европейский свободный альянс/"зеленые" (7 мандатов; Татьяна Жданок) и Европейские социал-демократы (6 мандатов; Нил Ушаков и Андрис Америкс).