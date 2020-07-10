Шотландия отменяет бесплатное обучение для студентов из ЕС

Начиная со следующего года правительство Шотландии закрывает программы бесплатного обучения в местных университетах для студентов из стран ЕС. Об этом сообщает BBC.

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Министр высшего образования Ричард Локхеад заявил, что решение было принято с "тяжелым сердцем". В ситуации, когда Великобритания выходит из состава ЕС, сохранение действующей системы существенно увеличивает юридические риски и проблемы. Новый порядок вступит в силу с 2021/2022 учебного года.

По словам министра, изменения не распространяются на тех студентов, которые уже учатся бесплатно или поступят в университеты в этом году.

Предполагается, что на данный момент в шотландских вузах учатся около 16 000 граждан стран ЕС.