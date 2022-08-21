Шторм вместо засухи, рекордная инфляция и ужесточение дискуссии о визах для россиян. Евродайджест: главные события недели

Eurostat обнародовал уточненные данные по инфляции в июле (как и сообщалось ранее, в лидерах — страны Балтии, причем цены в Латвии, Литве и Эстонии выросли сильнее предварительных оценок), от Корсики до юга Чехии пронесся мощный шторм, а в Европарламенте просят запретить экстрадицию россиян на родину — и это на фоне набирающих ход споров о том, не нужно ли на общеевропейском уровне прекратить выдачу новых и даже аннулировать действующие визы для обладателей паспортов с двуглавым орлом на обложке. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Визы для россиян: позиция стран Балтии становится жестче, хотя все больше государств открыто выступают против ограничений



Что случилось? На этой неделе дипломаты европейских стран продолжили делиться мнениями о возможности запрета на въезд россиян в ЕС. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в колонке для издания Politico выразил мнение, что остановка выдачи новых виз — недостаточное решение, поскольку у многих россиян уже есть многолетний шенген и они продолжают ездить в Европу. Исходя из этого, литовский министр призвал страны, входящие в шенгенскую зону, аннулировать выданные гражданам РФ визы, оставив при этом "открытые двери" только для политических активистов и оппозиционеров, которым требуется убежище. В свою очередь, правительство Эстонии обратилось к Еврокомиссии с предложением ввести восьмой пакет санкций против России, в который могут войти и ограничения на въезд для россиян — по крайней мере, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что работает над этим вопросом вместе с другими государствами шенгенской зоны.

Судя по всему, не все переговоры Рейнсалу с коллегами заканчиваются успешно. После встречи с главой эстонского МИД руководитель дипломатического ведомства Финляндии Пекка Хаависто прямо заявил, что его страна не собирается пересматривать действие уже выданных россиянам виз. Более того, Хельсинки продолжат выдавать разрешения на въезд для учебы, работы и даже туристических поездок, пусть и существенно сократят их количество.

На этой неделе против идей, предлагаемых странами Балтии, выступили в МИД Кипра. "Это было бы неправильное решение, мы верим в контакты между людьми", — заявил генеральный секретарь ведомства Корнелиос Корнелиу.

Аналогичную позицию заняла Греция, позднее к средиземноморским странам присоединилась Португалия. "Основная цель санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ", — говорится в сообщении МИД страны, поступившем в местную газету ECO. Схожим образом свое мнение недавно выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц, ранее заявлявший, что ему "трудно согласиться" с идеей запретить россиянам въезд в Евросоюз.

Что это значит? Судьбу будущих и уже выданных россиянам шенгенских виз в конце августа обсудят на неформальном саммите министров иностранных дел ЕС, который пройдет в Праге. Учитывая характер встречи, никаких окончательных решений на нем принято не будет. Вероятно, ограничения могут ввести по итогам общеевропейского саммита в октябре, однако для установления каких-либо запретов на уровне ЕС решение должны поддержать все 27 государств-членов. Как сообщает Euractiv, комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон в начале сентября посетит Финляндию и Латвию, чтобы обсудить с местными властями вопросы выдачи виз россиянам.

"Сложно делать какие-то прогнозы. Мы не в том положении, чтобы решать за страны-члены Евросоюза, но мы делаем все, что можем, чтобы наши действия были скоординированы. Мы должны посмотреть на то, как страны-члены следует принятой нам дорожной карте. Мы находимся с ними на постоянной связи и смотрим за тем, как выдаются визы тем, кому они положены: людям, выезжающим по гуманитарным причинам, членам семей, журналистам и диссидентам", — заявила в интервью телеканалу "Дождь" Официальный представитель Еврокомиссии по внутренним делам Анитта Хиппер.

Eurostat уточнил данные по инфляции в ЕС в июле: общие (рекордные) цифры подтвердились, в странах Балтии рост цен оказался выше первых оценок

Что случилось? 18 августа Европейское бюро статистики (Eurostat) опубликовало отчет, уточняющий первые оценки инфляции в июле (их бюро обнародовало еще в конце прошлого месяца). Как и сообщалось ранее, цены в еврозоне с начала года выросли на беспрецедентные 8,9%, в Евросоюзе — на 9,8%. В июне эти показатели составляли 8,6% и 9,6% соответственно. Для сравнения, в 2021 году цены в еврозоне за первые семь месяцев года выросли на 2,2%, в Евросоюзе — на 2,5%.

Что это значит? Как и первом отчете, опубликованном в конце июля, лидируют в списке стран с самой высокой инфляцией государства Балтии, причем, согласно уточненным данным, цифры оказались даже выше изначальных. Сильнее всего цены выросли в Эстонии (+23,2%, на 0,5% выше исходной оценки), Латвии (+21,3%, на 0,3% выше) и Литве (+20,9%, на 0,1% выше). Наименьшая инфляция (6,8% с начала года) зафиксирована во Франции и на Мальте — за первые семь месяцев 2021 года цены там выросли на 1,5% и 0,3% соответственно. Как подчеркивает Eurostat, в сравнении с июнем годовая инфляция упала в шести странах Евросоюза, существенно не изменилась в трех и выросла в восемнадцати, а наибольший вклад в рост цен внесли резко подорожавшие энергоносители. В то же время, в ЕС зафиксировали рост экономики во втором квартале на 0,6% (это на 0,1% ниже прогнозов).

В ряде стран Европы на смену жаре пришли ураганы и ливни

Что случилось? В конце рабочей недели на Италию, Австрию и французский остров Корсика обрушился ураган, унесший жизни по крайней мере 12 человек, несколько десятков получили травмы. В большинстве случаев причиной смерти стали деревья, упавшие на людей, которые отправились на отдых в палатках и передвижных домах-фургонах. На Корсике из-за погодной угрозы эвакуировали 13 тысяч человек, в Венеции ветер разрушал уличные кафе и сбивал кирпичи с кровли зданий в туристическом центре города. В Великобритании, Франции и Бельгии прошли сильные ливни, затопившие улицы и некоторые станции метро.

Что это значит? Как объясняют синоптики, именно жаркая погода в Южной Европе стала причиной столь сильного шторма, образовавшегося в Средиземном море и дошедшего до южных регионов Словакии и Чехии — на его интенсивность повлияла повышенная температура морской воды. Обрушившиеся на Европу ливни, подчеркивает Deutsche Welle, несут в себе повышенную угрозу наводнений — из-за нескольких недель засухи почва существенно хуже поглощает влагу. При этом уже выпавших в Германии осадков недостаточно, чтобы быстро восстановить уровень воды в реках и вернуться к привычному режиму судоходства. В других странах континента (в первую очередь, в Испании и Португалии) продолжаются лесные пожары, хотя местным спасателям постепенно удается взять возгорания под контроль.

Еврокомиссию просят запретить экстрадицию россиян из ЕС

Что случилось? С этой инициативой выступил депутат Европарламента от Болгарии Радан Канев. Он призвал Еврокомиссию дать рекомендацию странам-членам ЕС прекратить все процедуры выдачи россиян властям РФ, особенно если речь идет о гражданах, выступающих против Кремля. Поводом для просьбы Канева стало дело Алексея Алчина — Москва обвиняет его в налоговом мошенничестве, сам мужчина утверждает, что запрос об экстрадиции политически мотивирован. После начала вторжения в Украину Алчин демонстративно сжег свой российский паспорт в знак несогласия с решением Кремля. Сейчас запрос на экстрадицию рассматривает болгарский суд.

"Все гарантии, предоставляемые Российской Федерацией по вопросам прав человека, являются не более чем пустыми словами, а любому гражданину России, участвующему в открытой антивоенной и оппозиционной деятельности, грозят не только пытки, унижения и бесчеловечное обращение, но даже настоящий, пусть и не вынесенный официально, смертный приговор", — написал Канев в письме председателю Европарламента Роберте Метсоле. Отметим, что Россия несмотря на выход из Совета Европы пока что не отменила мораторий на смертную казнь.

Что это значит? Сейчас предложение Канева собирает подписи других депутатов Европарламента. В середине июля "Коммерсантъ" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ писал, что после начала войны Россия получила от европейских стран 43 отказа в экстрадиции своих граждан — в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев это решение мотивировали как раз сомнениями в том, что РФ сможет соблюсти права своих граждан, высланных на родину. По утверждению российской Генпрокуратуры, некоторые страны (например, Австрия, Германия, Великобритания, Италия, Польша и Чехия) в своих ответах на запросы из Москвы не скрывали, что их решения мотивированы политическими соображениями. Бельгия, Словакия и Словения и вовсе отказались от сотрудничества с российским ведомством в сфере выдачи и правовой помощи по уголовным делам.