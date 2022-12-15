Швеция объявила приоритетные направления председательства в ЕС в январе-июне 2023 года: безопасность, устойчивое развитие, переход на "зеленую" энергетику и демократические ценности. В документе в первую очередь упоминается война в Украине.

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Правительство Швеции объявило приоритетные направления председательства королевства в Совете Евросоюза в первой половине 2023 года. Всего их четыре: безопасность и единство, устойчивое развитие и конкурентоспособность, процветание и переход на "зеленую" энергетику, а также демократические ценности и верховенство закона, сообщается на официальном сайте шведского председательства в ЕС в четверг, 15 декабря.

Председательство в ЕС на фоне продолжающейся войны в Украине

"Швеция принимает председательство в Совете Европейского Союза в период исторических вызовов для стран-членов и для Союза в целом. Противозаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет собой угрозу для европейской безопасности с тяжелыми последствиями для миграции, а также для глобальных поставок продовольствия и энергоносителей", — отмечается в самом начале заявления.

По мнению Стокгольма, на фоне войны в Украине необходимо обеспечить постоянное сотрудничество с надежными партнерами, в том числе прочные трансатлантические связи, заявило правительство Швеции и подчеркнуло, что ЕС и входящие в него страны будут по-прежнему твердо стоять на стороне Украины. Швеция будет уделять приоритетное внимание экономической и военной помощи Киеву, а также поддерживать Украину на пути в ЕС, пообещали власти этой страны.

Необходимость продолжения перехода к "зеленой" экономике

В заявлении указывается, что европейские экономики серьезно пострадали в результате войны в Украине и продолжающихся манипуляций с энергоснабжением со стороны России. При этом крайне важно, чтобы ЕС не отступал от действий по переходу к "зеленой" экономике и защищал основы его экономической модели, подчеркнули в Стокгольме. "Наше единство и готовность действовать остаются ключом к безопасности, устойчивости и процветанию ЕС", — добавило шведское правительство.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон представил приоритеты председательства страны в ЕС 14 декабря в риксдаге. Председательство в Европейском совете перейдет к Швеции 1 января 2023 года от Чехии.