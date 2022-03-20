Скидки на топливо, шубы под угрозой. Евродайджест: пять главных событий недели

Мирная повестка в Европе потихоньку начинает конкурировать с военной. Министры стран ЕС договорились продвигать в жизнь идею квот для женщин на руководящих постах в бизнесе, а Еврокомиссия разрешила начать сбор подписей за инициативу запрета производства и продажи меховых изделий. Delfi коротко рассказывает, о чем на этой неделе писали европейские СМИ.

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ЕС договорился субсидировать топливо



Что случилось? Министры финансов Евросоюза договорились субсидировать цены на топливо для домашних хозяйств и оказывать поддержку компаниям, пострадавшим от роста цен на энергоносители в результате вторжения России в Украину, пишет Euractiv со ссылкой на заявление министра финансов Франции Бруно Ле Мэр. По словам Ле Мэр, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, достигнутая договоренность позволит странам активнее задействовать механизмы поддержки населения. Помощь предприятиям, которые потребляют много энергии, будет поступать в виде кредитов, гарантированных правительством, или грантов. Франция на этой неделе приняла решение поддержать граждан, чьи расходы на бензин и дизель существенно увеличились в связи с ростом цен. С 1 апреля на протяжении 4 месяцев водителям на заправках будут компенсировать по 15 центов на литр горючего любого типа. Госбюджету эта мера обойдется в два миллиарда евро. Германия также рассматривает возможность ввести дополнительные субсидии на топливо, что поможет снизить цену за литр в среднем на 20 евроцентов. В Ирландии снижают ставку акциза, а в Словакии вводят максимальные лимиты на цены на бензин.

Почему это важно? Европа уже полгода переживает острый энергетический кризис, вызванный дефицитом энергоресурсов, увеличением спроса и холодной зимой. Военная атака России на Украину спровоцировала дополнительный скачок цен. Так, 7 марта, через две недели после начала войны, апрельский фьючерс на биржах составил 345 евро за мегаватт-час, что на 60% выше, чем было днем ранее, сообщает агентство AFP.

"Женские квоты" могут стать реальностью



Что случилось? Министры занятости и социальных дел ЕС утвердили общую позицию по проекту директивы, направленной на введение гендерных квот в советах крупных предприятий. Попытки продвинуть эту инициативу предпринимались на протяжении десяти лет, но только теперь начнутся переговоры Европарламента и Совета ЕС, пишет Euroactiv. Предложение, разработанное Еврокомиссией еще в 2012 году, предусматривает, что не менее 40% мест в советах зарегистрированных на бирже компаний должны быть заполнены "недостаточно представленным полом", то есть женщинами. Если Европарламент и Совет поддержат идею, то гендерные квоты могут ввести к 2027 году. Государства-члены с помощью национального законодательства также должны будут обеспечить, чтобы предприятия отдавали приоритет недостаточно представленному полу при выборе между одинаково квалифицированными кандидатами.

Почему это важно? Несмотря на усиление в Европе феминистических настроений, рынок труда далек от гендерного равенства. По данным Eurostat, женщины зарабатывают в среднем за час на 14% меньше, чем мужчины. Особенно велика разница в Эстонии (21,7%), Латвии (21,2%), Австрии (19,9%) и Германии (19,2%). Женщины также значительно хуже представлены на руководящих позициях. Среди директоров и членов правления в среднем по ЕС на женщин приходится менее трети (29,5%), а в Латвии — только четверть (25,6%).

Евродепутаты взялись за электробатареи



Что случилось? Европарламент хочет изменить подход к производству электробатарей, сделав их более эффективными и экологически чистыми. По мнению евродепутатов, все батареи должны быть перепрофилированы, восстановлены или переработаны в конце срока их службы. Соответствующий доклад был одобрен на мартовской сессии в Страсбурге. Депутаты Европарламента также призывают Еврокомиссию ввести новую категорию батарей для "легких транспортных средств", таких как электронные велосипеды и скутеры, в связи с их растущим использованием. Батареи должны будут иметь маркировку, отражающую их углеродный след. Парламент также требует от производителей гарантий, чтобы новые батареи содержали минимальные уровни переработанного кобальта, свинца, лития и никеля. В 2019 году для дальнейшей переработки были собраны 51% портативных батарей, проданных в ЕС. Депутаты хотят увеличить объемы цикличной экономики — для переносных батарей стандарт сбора планируется увеличить до 70% к 2025 году и 80% к 2030 году, для легких транспортных батарей — до 75% и 85% соответственно. Кроме того, по замыслу парламента, должны собираться все отходы от автомобильных, промышленных и электрических аккумуляторов.

Почему это важно? По прогнозам Еврокомиссии, к 2030 году на дорогах ЕС будет по меньшей мере 30 млн. электромобилей. И хотя они значительно сократят выбросы парниковых газов, у них есть экологически вредный недостаток — их батареи. Планируется, что мировой спрос на батареи к 2030 году увеличится в 14 раз, и на ЕС может приходиться 17% общего объема. Инициатива Европарламента еще будет обсуждаться с правительствами всех стран-участниц.

Eurostat: латвийский туризм лег на дно



Что случилось? В Латвии отрасль туризма восстанавливается после "ковида" хуже, чем во всех других странах ЕС. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования европейского статистического агентства Eurostat. Количество ночей, проведенных туристами в Латвии, в 2021 году было на 56,8% ниже, чем до пандемии в 2019-м, и на 17,6% ниже, чем в 2020-м. Это абсолютный антирекорд. Из 27 стран Евросоюза только три — Латвия, Словакия и Австрия — не смогли в прошлом году вернуться к показателям 2020-го. Остальные заметно улучшили оборот отрасли: в Испании, Греции и Хорватии прошлый год, если смотреть по заполняемости отелей, был на 70-80% лучше, чем 2020-й. Литва улучшила результаты на 13%, Эстония — на 8,8%. В среднем по ЕС разница между первым и вторым годом пандемии для гостиничного сектора достигала +27%.

Почему это важно? По данным Министерства экономики, до пандемии COVID-19, удельный вес отрасли туризма в структуре латвийского ВВП составлял 4,8%. Согласно данным Центрального статистического управления, в 2018 году в Латвии насчитывалось 831 место для размещения туристов (гостиницы, гостевые дома, хостинги). Чаще всего в них останавливались граждане России, Германии, Литвы и Эстонии. Пандемия и сопровождающие ее ограничения "уронили" оборот отрасли за отдельные месяцы на 90%.

Противники шуб начинают сбор подписей



Что случилось? В Евросоюзе стартует сбор подписей против убийства животных ради меховых изделий. На этой неделе Еврокомиссия решила зарегистрировать Европейскую гражданскую инициативу под названием "Свободная от меха Европа". Заявители призывают ввести общеевропейский запрет на содержание и убийство животных с целью производства меха. Они также просят запретить продажу меховых изделий на рынке ЕС. Если инициатива соберет миллион голосов в течение одного года по крайней мере в семи различных странах, Еврокомиссии придется рассмотреть заявленный вопрос.

Почему это важно? Европейская гражданская инициатива была введена в 2012 году Лиссабонским договором в качестве инструмента вовлечения граждан в политику ЕС. Обязательные условия: предлагаемая инициатива не должна выходить за рамки полномочий ЕК, не должна являться оскорбительной для кого-либо и не должна противоречить ценностям ЕС. За девять лет Еврокомиссия получила 112 запросов на запуск Европейской гражданской инициативы, из них 88 были квалифицированы для регистрации. Следует отметить, что принятие каких-либо конкретных мер после удачного сбора подписей полностью оставлено на усмотрение Еврокомиссии.