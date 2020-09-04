СМИ: Евросоюз решил не вводить санкции против Лукашенко

Евросоюз не будет вводить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает портал телеканала "Дождь" со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

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По информации издания, инициатором решения не включать Лукашенко в санкционный список выступила Германия, ее поддержали власти Франции и Италии. Берлин и Париж считают, что "при любых обстоятельствах каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми", а санкции это бы осложнили, пишет Welt.

Дипломатический источник издания заявил, что формального голосования по включению Лукашенко в санкционный список ЕС пока не было, однако итоги неофициальных переговоров "ясно" дали понять, что Евросоюз позволит белорусскому президенту "покинуть Минск невредимым".

За введение санкций против Лукашенко выступают несколько стран Прибалитики и Польша, что затрудняет принятие решения об ограничительных мерах. "Переговоры идут чрезвычайно тяжело, потому что каждый санкционный список должен быть единогласно одобрен всеми государствами-членами ЕС", — заявил Welt высокопоставленный источник в Евросоюзе.

Ранее президент Беларуси и еще 29 белорусских чиновников попали в список лиц, в отношении которых Латвия, Эстония и Литва ввели персональные санкции. В санкционный список попали чиновники из аппарата администрации президента, Центральной избирательной комиссии, МВД, Минюста, Генпрокуратуры, КГБ, Следственного комитета, Совбеза и Комитета госконтроля.

В конце августа министры иностранных дел стран-членов Евросоюза договорились ввести санкций против около 20 чиновников Беларуси, причастных к фальсификации выборов и подавлению протестов.