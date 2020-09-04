СМИ: Евросоюз решил не вводить санкции против Лукашенко
Foto: AFP/Scanpix

Евросоюз не будет вводить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает портал телеканала "Дождь" со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По информации издания, инициатором решения не включать Лукашенко в санкционный список выступила Германия, ее поддержали власти Франции и Италии. Берлин и Париж считают, что "при любых обстоятельствах каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми", а санкции это бы осложнили, пишет Welt.

Дипломатический источник издания заявил, что формального голосования по включению Лукашенко в санкционный список ЕС пока не было, однако итоги неофициальных переговоров "ясно" дали понять, что Евросоюз позволит белорусскому президенту "покинуть Минск невредимым".

За введение санкций против Лукашенко выступают несколько стран Прибалитики и Польша, что затрудняет принятие решения об ограничительных мерах. "Переговоры идут чрезвычайно тяжело, потому что каждый санкционный список должен быть единогласно одобрен всеми государствами-членами ЕС", — заявил Welt высокопоставленный источник в Евросоюзе.

Ранее президент Беларуси и еще 29 белорусских чиновников попали в список лиц, в отношении которых Латвия, Эстония и Литва ввели персональные санкции. В санкционный список попали чиновники из аппарата администрации президента, Центральной избирательной комиссии, МВД, Минюста, Генпрокуратуры, КГБ, Следственного комитета, Совбеза и Комитета госконтроля.

В конце августа министры иностранных дел стран-членов Евросоюза договорились ввести санкций против около 20 чиновников Беларуси, причастных к фальсификации выборов и подавлению протестов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

58

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Беларусь Белоруссия Евросоюз
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться