СМИ: Евросоюз решил не вводить санкции против Лукашенко

Евросоюз не будет вводить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает портал телеканала "Дождь" со ссылкой на немецкое издание Die Welt.
По информации издания, инициатором решения не включать Лукашенко в санкционный список выступила Германия, ее поддержали власти Франции и Италии. Берлин и Париж считают, что "при любых обстоятельствах каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми", а санкции это бы осложнили, пишет Welt.
Дипломатический источник издания заявил, что формального голосования по включению Лукашенко в санкционный список ЕС пока не было, однако итоги неофициальных переговоров "ясно" дали понять, что Евросоюз позволит белорусскому президенту "покинуть Минск невредимым".
За введение санкций против Лукашенко выступают несколько стран Прибалитики и Польша, что затрудняет принятие решения об ограничительных мерах. "Переговоры идут чрезвычайно тяжело, потому что каждый санкционный список должен быть единогласно одобрен всеми государствами-членами ЕС", — заявил Welt высокопоставленный источник в Евросоюзе.
Ранее президент Беларуси и еще 29 белорусских чиновников попали в список лиц, в отношении которых Латвия, Эстония и Литва ввели персональные санкции. В санкционный список попали чиновники из аппарата администрации президента, Центральной избирательной комиссии, МВД, Минюста, Генпрокуратуры, КГБ, Следственного комитета, Совбеза и Комитета госконтроля.
В конце августа министры иностранных дел стран-членов Евросоюза договорились ввести санкций против около 20 чиновников Беларуси, причастных к фальсификации выборов и подавлению протестов.