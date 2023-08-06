Снижение инфляции, штраф для TikTok, санкции против Беларуси. Евродайджест: главные события недели

За девять месяцев годовая инфляция в еврозоне сократилась вдвое, Евросоюз возобновил предварительные переговоры о создании зоны свободной торговли с Филиппинами, TikTok оштрафуют за недостаточную защиту конфиденциальности несовершеннолетних пользователей, Совет ЕС ввел санкции против белорусских чиновников, судей и пропагандистов, а также ограничил поставки в страну технологий двойного назначения. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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По итогам июля годовая инфляция в еврозоне снизилась на 0,2%

Что случилось? Согласно опубликованной в понедельник предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу июля инфляция в еврозоне составила 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это вдвое ниже рекордных 10,6% в октябре прошлого года. Основным драйвером роста цен за прошедшие двенадцать месяцев, подсчитал Eurostat, стали подорожавшие продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+10,8%, на 0,8% ниже июньских данных). Промышленные товары выросли в цене на 5%, а услуги — на 5,6%, в то время как энергия относительно июля 2022-го подешевела на 6,1%.

Что это значит? Наибольший рост цен в июле зафиксировали в Словакии — 10,2% год к году, также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией вошли Хорватия (8,1%) и Литва (7,1%). На четвертой строчке расположилась Австрия (7%), следом идут Латвия и Германия (по 6,5%). В Эстонии инфляция за 12 месяцев составила 6,3%. Слабее всего с июля 2022 года цены выросли в Бельгии (1,6%), Люксембурге (2%) и Испании (2,1%).

Относительно июньских показателей товары и услуги в июле подешевели на 0,1%. Наиболее заметное падение было зафиксировано в Италии (-1,5%) и Греции (-1%). В то же время на Кипре за месяц цены выросли на 1,3%, в Хорватии и Нидерландах — на 1,2%. В Латвии рост цен относительно июня составил 0,7%, в Эстонии и Литве наблюдалось снижение на 0,4% и 0,3% соответственно.

Специалисты Eurostat подчеркивают, что это лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но незначительно отличаются от предварительных.

Евросоюз возобновит переговоры о создании зоны свободной торговли с Филиппинами

Что случилось? В понедельник ЕС и Филиппины объявили о своем намерении изучить возможность возобновления переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли. Обсуждения начались в 2015 году и продолжались два года, после чего остановились — президентом азиатской страны в 2016-м стал Родриго Дутерте, чья политика в отношении наркоторговцев (в рамках полицейских акций были незаконно убиты несколько тысяч преступников) вызвала критику со стороны западных стран за излишнюю жестокость и несоблюдение прав человека. В 2022 году Дутерте покинул свой пост. "Филиппины — наш ключевой партнер в Индо-Тихоокеанском регионе, и с запуском этого процесса изучения мы прокладываем путь к выводу нашего партнерства на новый уровень. Вместе мы реализуем весь потенциал наших отношений, создавая новые возможности для наших компаний и потребителей, а также поддерживая экологический переход и способствуя справедливой экономике", — заявила во время визита в Манилу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Что это значит? Стороны договорились начать двусторонние переговоры, в ходе которых они планируют оценить, в какой степени ЕС и Филиппины разделяют взгляды на будущее соглашение. Когда и если позиции удастся согласовать, а Брюссель успешно проведет консультации с государствами-членами Евросоюза, начнется полноценное обсуждение будущей торговой сделки. Товарооборот между блоком и азиатской страной в 2022 году составил 18,4 млрд евро, а Евросоюз стал для Филиппин четвертым крупнейшим торговым партнером.

TikTok оштрафуют за нарушение правил конфиденциальности детей

Что случилось? Китайскую соцсеть TikTok в начале сентября оштрафуют за несоблюдение европейских стандартов по обеспечению конфиденциальности детей, сообщило в пятницу Politico со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, на этой неделе соответствующее решение по итогам расследования принял Европейский совет по защите данных. Теперь у ключевого в ЕС регулятора, ирландской Комиссии по защите данных, есть месяц на подготовку окончательного решения. Вероятная величина штрафа и детали возможных ограничений собеседникам Politico неизвестны.

Что это значит? В 2021 году регулятор в Ирландии, где зарегистрирована европейская штаб-квартира TikTok, начал проверку того, обеспечивают ли настройки приложения по умолчанию достаточную защиту несовершеннолетних пользователей и как именно владелец соцсети использует их персональные данные. В том же году китайский сервис уже получил штраф в Нидерландах — его обязали выплатить 750 тысяч евро за отсутствие перевода текста, описывающего политику конфиденциальности, на нидерландский язык.

Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси

Что случилось? В четверг Совет ЕС объявил о введении ограничений против 38 физических и 3 юридических лиц из Беларуси. "Мы приняли новые санкции в ответ на продолжающиеся систематические, широкомасштабные и грубые нарушения прав человека и жестокие репрессии против всех слоев белорусского общества со стороны нелегитимного режима Лукашенко. Сегодня мы также принимаем дополнительные меры против белорусского режима как соучастника незаконной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины. Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к миру и демократии", — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Что это значит? Под санкции попали сотрудники пенитенциарных учреждений, ответственные за пытки и жестокое обращение с политическими заключенными, пропагандисты, а также представители судебной власти, участвовавшие в преследовании оппозиционеров, активистов и журналистов. Этим людям нельзя будет посещать страны Евросоюза, их активы в Европе будут заморожены, а гражданам и организациям в ЕС будет запрещено сотрудничать с ними. Одновременно власти Евросоюза запретили экспорт в Беларусь авиационных двигателей, дронов, огнестрельного оружия и его частей, боеприпасов, а также товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы для продолжения агрессии в отношении Украины: полупроводниковых устройств, электронных интегральных схем, фотокамер, оптики и др.