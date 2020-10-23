Собаки определяют Covid-19 по запаху. Как этим пользуются в ЕС

Финские исследователи заявляют, что обученные ими псы способны быстро и надежно определять коронавирус по запаху. Однако пока эта практика используется очень редко. В чем причина?

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Вторая волна пандемии накрывает Европу. Недавно Бельгия сообщила, что перестает тестировать граждан, не проявляющих симптомов Covid-19, даже если они имели контакты с заболевшими, потому что страна просто не справляется с объемом этой работы. Не лучше обстоит дело и в других странах Евросоюза: проводить массовые тестирования и одновременно с этим отслеживать цепочки заражений им удается с трудом.

Между тем пес-спасатель Косси, работающий в аэропорту Хельсинки, может всего за несколько секунд достоверно определить, заражен ли тот ли иной пассажир коронавирусом. Лучшая награда за эту услугу для четвероногого — порция собачьего корма.

Если бы задачу по выявлению инфицированных предоставили Косси и другим собакам, то десятки и сотни заражений могли бы быть выявлены за минимальное время, с минимальными затратами и без причинения обследуемым того дискомфорта, на который жалуются многие, сдающие ПЦР-тест.

Как собаки распознают коронавирус

Понюхав платок, который носили на шее или запястье, собака может определить, был ли его владелец заражен коронавирусом уже за пять дней до того, как у него проявились симптомы, которые потребовали бы изоляции пациента. "Собака могла бы легко спасти так много жизней!", — говорит исследователь в области ветеринарной медицины Хельсинкского университета Анна Хильм-Бьеркман. По ее словам, точность тестов, которые они проводили с собаками в этой области, достигает почти ста процентов.

В самом начале пандемии в Европе именно Хильм-Бьеркман предложила дать шанс Косси — псу с большим талантом в определении заболеваний — применить свои навыки по выявлению грибков, постельных клопов и раковых опухолей для поиска людей, в организме которых живет неизвестный доселе вирус. "Всего через семь минут он понял, что должен теперь искать", — вспоминает она. — Это было невероятно".

Сюзанна Паавилайнен — глава фонда Wise Nose, восемь лет назад забравшая Косси из приюта для животных в Испании, начала учить его и других собак определять коронавирус по запаху. Среди отобранных ею для этой цели питомцев оказалась Миина, занимавшаяся ранее определением по запаху уровня сахара в крови одной молодой пациентки, и еще две собаки, также работавшие в области выявления болезней по запаху. Всего на первом этапе проекта для определения коронавируса в фонде Wise Nose собираются подготовить 15 собак.

По словам Хильм-Бьеркман, в соответствии с традиционным академическим процессом, сначала следовало бы провести тестирование, опубликовать его результаты и получить на него рецензии от других исследователей. Однако ее инстинкт подсказал, что собак надо сразу же отправить на службу. "Исследователи, которые занимаются подготовкой научных публикаций, не работают в аэропортах", — говорит она с ироничной улыбкой.

Собаки вместо ПЦР-тестов. Экономия времени и денег

Чтобы приступить к работе, исследователям было необходимо получить на нее разрешение и найти финансирование. Заместитель мэра города Вантаа Тимо Аронкито, который, кроме прочего, отвечает за безопасность аэропорта, сразу же понял преимущества нового подхода. "Получить результат можно за две минуты", — говорит он в беседе с DW. Среди пассажиров псы, ищущие коронавирус, тоже пользуются большой популярностью. Порой люди стоят по часу в очереди, чтобы попасть к ним "на прием".

Тем не менее возможности по финансированию четырехмесячного пилотного проекта, целью которого было выявить, является ли определение коронавируса собакой столь же точным, как и ПЦР-тестирование, ограничивались суммой в 390 тысяч долларов. При этом каждого, у кого собака находила вирус, просили пройти и медицинское тестирование для подтверждения диагноза.

Сам Аронкито, являющийся опытным врачом, хотел с помощью проекта добиться пользы не только для здоровья, но и для бюджета. "В настоящий момент проведение тестирования в аэропортах обходится нам ежемесячно в 1 млн евро", — говорит он, добавляя, что в зимний период эти расходы, скорее всего, возрастут до 3 млн евро в месяц. "Использовать собак было бы гораздо дешевле", — резюмирует Аронкито.

Пока правительство Финляндии не заявляло о том, что готово принять на себя руководство программой, несмотря на огромный резонанс в прессе и интерес к ней за рубежом, подчеркивают Анна Хильм-Бьеркман и Сюзанна Паавилайнен. По словам Хильм-Бьеркман, если бы правительство поверило в ее программу, она и ее коллеги могли бы обучить сотни собак и приставить по одной из них ко входу в каждый концертный зал, на каждый стадион или в дом престарелых. Но для этого необходимо изменить парадигму мышления, как у профессиональных медиков, так и в обществе, добавляет она. "Обычно о том, что они больны, людям сообщает врач, а не кинолог", — поясняет исследователь.

А как в Германии?

Подобная ситуация складывается не только в Финляндии. Немецкие ученые также сообщают о многообещающих результатах исследования способности собак определять Covid-19, однако на практике здесь эти животные пока не используются. "Мы запустили этот проект, потому что хотели помочь победить пандемию", — говорит в интервью DW профессор Хольгер Фольк из Университета ветеринарной медицины в Ганновере. "Но в итоге мы столкнулись со множеством разочарований и целым рядом отказов. Если бы я не был таким упертым человеком, уже проведшим столько исследований, я, наверное, бросил бы это дело", — добавляет он.

Немецкий эксперт согласен с мнением Хильм-Бьеркман о том, что в сознании врачей существуют предрассудки о том, что собаки не могут справиться с подобной работой. При этом он разделяет веру своей финской коллеги в огромный потенциал проекта. "Только представьте себе, что собака каждое утро обнюхивала бы сотрудников вашей компании, — говорит он. — Это позволило бы им, как и раньше, ежедневно приходить на свое место работы".

Кстати, о месте работы. Когда разговор заходит на эту тему, Сюзанна Паавилайнен заявляет, что она и Косси будут готовы принять одно из многочисленных предложений о проведении тренингов для собак, поступающих ей со всего мира, если правительство Финляндии так и не распознает потенциал проекта. "Косси любит теплую погоду", — говорит она, почесывая своего любимца за ухом.