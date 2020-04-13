Сотрудник Еврокомиссии скончался от Covid-19

Сотрудник Еврокомиссии скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 13 апреля, в соцсети Twitter сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По ее словам, заболевший коронавирусом сотрудник скончался в воскресенье. Фон дер Ляйен выразила соболезнования его семье и написала, что сообщать такие новости "очень печально". Это первая смерть от Covid-19 среди высшего руководства ЕС.

7 апреля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз решил выделить 15 млрд евро для помощи бедным странам-партнерам в борьбе с эпидемией коронавируса. Она отметила, что страны Африки через несколько недель столкнутся с теми же проблемами, с которыми сейчас имеют дело страны ЕС, и должны будут сдерживать распространение эпидемии.