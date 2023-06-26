Совет ЕС утвердил увеличение Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро. Из этих средств оказывается помощь Украине
Foto: AP/Scanpix

Представители стран Евросоюза приняли решение об увеличении объемов Европейского фонда мира (EPF) на 3,5 млрд евро, пресс-релиз опубликован на сайте Совета ЕС.

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"Сегодняшнее решение вновь гарантирует, что у нас будут средства для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. […] Менее чем за два года фонд доказал свою эффективность. Это полностью изменило то, как мы поддерживаем наших партнеров в обороне. Это делает ЕС и его партнеров сильнее", — заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В пресс-релизе сказано, что решение Совета ЕС призвано обеспечить финансовую устойчивость и предсказуемость EPF в долгосрочной перспективе, а также сохранить его глобальный географический охват и способность Евросоюза предотвращать и быстро реагировать на кризисы и конфликты.

Общий объем фонда после увеличения его объемов достиг 12 млрд евро. Когда EPF был создан в 2021 году, он располагал 5,5 млрд евро. Взносы в фонд делают государства-члены ЕС пропорционально своему валовому национальному доходу.

Из средств EPF власти Евросоюза направили уже семь пакетов помощи Украине, также поддержка оказывается Мозамбику, Грузии, Молдове, Боснии и Герцеговине, Ливану, Мавритании, Иордании и другим странам.

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