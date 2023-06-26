Совет ЕС утвердил увеличение Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро. Из этих средств оказывается помощь Украине

Представители стран Евросоюза приняли решение об увеличении объемов Европейского фонда мира (EPF) на 3,5 млрд евро, пресс-релиз опубликован на сайте Совета ЕС.

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"Сегодняшнее решение вновь гарантирует, что у нас будут средства для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. […] Менее чем за два года фонд доказал свою эффективность. Это полностью изменило то, как мы поддерживаем наших партнеров в обороне. Это делает ЕС и его партнеров сильнее", — заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В пресс-релизе сказано, что решение Совета ЕС призвано обеспечить финансовую устойчивость и предсказуемость EPF в долгосрочной перспективе, а также сохранить его глобальный географический охват и способность Евросоюза предотвращать и быстро реагировать на кризисы и конфликты.

Общий объем фонда после увеличения его объемов достиг 12 млрд евро. Когда EPF был создан в 2021 году, он располагал 5,5 млрд евро. Взносы в фонд делают государства-члены ЕС пропорционально своему валовому национальному доходу.

Из средств EPF власти Евросоюза направили уже семь пакетов помощи Украине, также поддержка оказывается Мозамбику, Грузии, Молдове, Боснии и Герцеговине, Ливану, Мавритании, Иордании и другим странам.