Совет ЕС включил Россию и еще три государства в "серый список" налоговых юрисдикций

Россия, Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова внесены в список налоговых юрисдикций, не сотрудничающих с ответственными органами Евросоюза и стран-членов ЕС. Об этом решении сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

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В пресс-релизе подчеркивается, что "Совет сожалеет о том, что эти юрисдикции не сотрудничают с ЕС в налоговых вопросах". "Мы просим все перечисленные страны улучшить свою правовую базу и работать над соблюдением международных стандартов в области налогообложения", — заявила Элизабет Свантессон, министр финансов председательствующей сейчас в ЕС Швеции.

Россию включили в "серый список", потому что ответственная рабочая группа посчитала не соответствующим критериям ЕС изменения, внесенные в российское налоговое законодательство в прошлом году. В частности, власти РФ не выполнили обязательства по "устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний". Как уточняет агентство "Интерфакс", речь идет о режиме специальных административных районов, которые в России действуют в Приморском крае и Калининградской области.

"Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик после российской агрессии против Украины", — заявили в Совете ЕС.

В "серый список" включают государства, которые "либо не ведут конструктивный диалог с ЕС по вопросам налогового управления, либо не выполняют свои обязательства по проведению необходимых реформ" в сфере налоговой прозрачности, справедливого налогообложения и внедрения международных стандартов, направленных на предотвращение размывания налоговой базы и перемещения прибыли.

Сейчас в перечне находятся 16 государств. В основном это страны, используемые в качестве офшоров — например, Панама, Багамские острова, Тринидад и Тобаго. При этом Совет ЕС исключил из "серого списка" Барбадос, Ямайку, Уругвай и Северную Македонию, поскольку эти государства реформировали свое налоговое законодательство, а Гонконг, Малайзия и Катар получили отсрочку для устранений несоответствий.

Список юрисдикций, не сотрудничающих с Евросоюзом по вопросам налогообложения, был впервые составлен в декабре 2017 года, он обновляется дважды в год. Перечень "является частью внешней стратегии ЕС в области налогообложения и направлен на содействие текущим усилиям по продвижению надлежащего налогового управления во всем мире", отмечается в пресс-релизе.