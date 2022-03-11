Споры за газ и уголовное наказание за домашнее насилие. Евродайджест: пять главных событий недели

По прошествии первого шока от начала военных действий в Украине, повестка политических дискуссий в Европе становится более разнообразной. На этой неделе в Брюсселе спорят, нужно ли разом отказываться от российских энергоресурсов, что делать с иностранными инвесторами, желающими купить "шенгенскую визу", и как наказывать за насилие дома и в интернете. Delfi рассказывает о самых важных событиях последних дней.

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Российские энергоресурсы раскололи Европу

Что случилось? Страны Евросоюза разошлись в оценках, как быстро Европа может полностью прекратить использование российских энергоресурсов, пишет Euractiv. Самым стойким сторонником тотальных санкций против России является Польша — Варшава готова отказаться от российского газа и угля, даже если это нанесет ущерб экономике Европы. Иной позиции придерживаются Германия и Венгрия, не желающие сходу рвать все торговые контракты. Франция занимает среднюю позицию — поддерживает санкции, но готова продолжать переговоры c Москвой. Германия получает из России 55% потребляемого газа, 35% сырой нефти и 50% угля. В энергетическом портфеле импорта Франции российский природный газ занимает 17% от всего завозимого объема, нефть — 7%, уголь — 30%. Примечательно, что и Польша в 2021 году купила у России 8,3 миллиона тонн угля, большая часть которого используется для отопления частных домов. Из России в Польшу также поступает 55% всего импортируемого газа.

Почему это важно? На этой неделе Еврокомиссия представила план снижения энергетической зависимости от России. Документ предусматривает, что к концу года ЕС уменьшит потребление российского газа на две трети, а к 2030-му — сократит объем импорта до нуля. Делать это планируется за счет перехода на возобновляемые источники энергии, диверсификацию рынка поставок и повышения общей энергоэффективности. Впрочем, помимо газа Евросоюз закупает у России также уголь (46% от всего импорта угля) и нефть (27%), которым в плане уделено значительно меньше внимания. Детали стратегии по избавлению от российской энергозависимости предстоит еще согласовать на уровне Совета ЕС и Европарламента.

Евродепутаты требуют запретить "золотые паспорта"

Что случилось? Европарламент требует от Еврокомиссии полностью запретить выдачу "золотых паспортов" иностранным инвесторам и существенно ограничить выдачу "золотых виз". Соответствующий доклад был одобрен в Страсбурге в среду, 9 марта. По мнению евродепутатов, следует ужесточить процедуру проверки биографических данных заявителей и членов их семей, а также происхождения их средств. ЕП также призывает Еврокомиссию запретить участие в инвестиционных схемах всех россиян, подпадающих под санкции ЕС.

Почему это важно? Нынешнее законодательство ЕС не запрещает странам предоставлять инвесторам из третьих странах право на ПМЖ и даже гражданство на льготных условиях. Однако страны проводят разную миграционную политику, демонстрируя тенденцию к ужесточению правил. Тем не менее, на Кипре, Мальте и в Болгарии до сих пор активно действуют механизмы, увязывающие покупку недвижимости или инвестиции в бизнес с возможностью "прописаться" в ЕС. По данным Европарламента, с 2011-го по 2019-й год с помощью инвестиций временный или постоянный "пропуск" в Европу получили свыше 130 тысяч иностранцев. Это обеспечило экономике стран ЕС свыше 21 млрд. евро. Всего различные инвестиционные схемы сейчас существуют в 13 государствах Европы.

ЕС упростит жизнь людей с инвалидностью

Что случилось? В 2023 году в Европе может получить широкое распространение специальная карта для людей с инвалидностью, заявила в интервью Euractiv Софи Клюзель, отвечающая в правительстве Франции за вопросы прав людей с ограниченными возможностями. Париж сейчас председательствует в Совете, и на этой неделе там состоялась встреча профильных министров и чиновников. Каждый четвертый житель Евросоюза (или более 100 млн. человек) имеет какую-либо инвалидность. Как поясняет Софи Клюзель, большинство обладателей этого статуса не имеют внешних признаков болезни, поэтому большое значение имеют подтверждающие ее документы.

Почему это важно? Проект единой евросоюзной карты людей с инвалидностью был запущен в 2016 году. В пилотном режиме она используется в восьми странах, включая Францию, Финляндию, Бельгию и Эстонию. Цель инициативы — помочь людям с ограниченными возможностями легче путешествовать между странами ЕС. Карта должна обеспечить равный доступ к трансграничным льготам для инвалидов, в основном, в области культуры, досуга, спорта и транспорта. Сейчас люди с инвалидностью из одной страны ЕС не всегда могут доказать свой статус на территории другой. Еврокомиссия разработает систему взаимного признания статуса инвалидности и некоторых связанных с этим пособий. Присоединение к проекту сейчас является для стран добровольным. ЕК рассчитывает до конца 2023 года сделать карту общеевропейской и обязательной для всех государств-членов.

Строителей защитят от угрозы рака

Что случилось? Евросоюз усилит меры по охране здоровья и безопасности на рабочем месте, улучшив защиту работников от канцерогенов. Как пишет Euractiv, в среду, 9 марта, Европарламент утвердил соответствующий законопроект. Одна из планируемых мер направлена на снижение предельных значений для ряда различных канцерогенных веществ, включая асбест. Официально асбест запрещен в ЕС с 2005 года, однако многие старые здания все еще содержат вредный материал, который ранее широко использовался в строительстве. С учетом планов Евросоюза отремонтировать в рамках "зеленой сделки" к 2030 году 35 млн. зданий для повышения их энергоэффективности, в Брюсселе опасаются, что строители будут подвергаться риску воздействия опасного вещества. Всемирная организация здравоохранения признает асбест опасным для здоровья.

Почему это важно? В Евросоюзе на онкологию приходится половина всех летальных случаев, вызванных профессиональными заболеваниями. Поправки станут частью нового плана ЕС по борьбе с раком, представленного Еврокомиссией в феврале этого года. Дополнительные предельные значения воздействия для 25 веществ будут представлены Еврокомиссией до конца года.

Еврокомиссия: надо криминализировать бытовое насилие

Что случилось? Во вторник, 8 марта, Еврокомиссия представила новые общеевропейские правила борьбы с насилием в отношении женщин и насилием в семье. Предлагаемая директива предусматривает уголовную ответственность за изнасилование, калечащие операции на женских половых органах, а также проявление насилия в интернете. Последнее включает, например, отправку интимных изображений без согласия, киберпреследование, киберподстрекательство к насилию или ненависти. Новые правила должны повысить доступ жертв к правосудию: национальные правительства призваны внедрить универсальный механизм, объединяющий все службы поддержки и защиты в одном месте. По мнению Еврокомиссии, потерпевшие должны иметь возможность требовать компенсации в ходе уголовного судопроизводства. Предложение также предусматривает адекватную и специализированную защиту, например, через бесплатные телефоны доверия и кризисные центры для жертв изнасилования. Государства-члены должны будут обмениваться передовым опытом по уголовным делам, в том числе через Евроюст и Европейскую судебную сеть. Для отслеживания прогресса и мониторинга ситуации Комиссия предлагает всем странам собирать данные о насилии в отношении женщин и бытовом насилии для включения в общеевропейское обследование каждые пять лет.

Почему это важно? По данным Еврокомиссии, насилие в отношении женщин и бытовое насилие широко распространены по всему ЕС, так или иначе затрагивая каждую третью женщину . Каждая 20-я женщина утверждает, что хотя бы раз была изнасилована. Также растет насилие в Интернете, направленное, в частности, на женщин-общественниц, таких как журналисты и политики. Каждая вторая молодая женщина в Европе подвергалась кибернасилию по признаку пола. Около трети женщин в ЕС, которые стали жертвами сексуального домогательства, столкнулись с ним на работе.