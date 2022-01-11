Справедливая зарплата и новые правила для интернета. Чем будет заниматься Европарламент в 2022 году

Миграция, общий стандарт для минимальной зарплаты, регулирование цифровой отрасли, повышение доступности медикаментов — все эти вопросы внесены в повестку Европарламента на 2022 год. Delfi коротко рассказывает, какие инициативы готовит Брюссель и что они значат для жителей стран ЕС.

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Справедливая заработная плата

В ближайшие месяцы Европарламент начнет переговоры о правилах справедливой минимальной заработной платы во всех странах ЕС. В ноябре 2021 года депутаты ЕП приняли решение по предложениям Еврокомиссии и утвердили свою позицию в отношении переговоров с государствами-членами ЕС.

Другой приоритет парламента — сокращение гендерного разрыва в оплате. В феврале депутаты представят свою позицию в отношении законодательства о прозрачности оплаты труда. По мнению европейских политиков, принуждение крупных компаний к раскрытию дополнительной информации о заработках сотрудников может быть полезным инструментом на пути к равной оплате труда мужчин и женщин, выполняющих одинаковую работу.

Система здравоохранения

В контексте общей обеспокоенности по поводу пандемии Covid-19 депутаты Европарламента намерены поднять вопрос об усилении Европейского агентства по лекарственным средствам. Среди задач: повысить прозрачность клинических испытаний во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения и более эффективно решать проблему нехватки лекарств и медицинского оборудования.

В начале года парламент также примет окончательный отчет своего специального комитета по борьбе с раком. Документ будет содержать рекомендации, как лучше поддерживать отраслевые исследования и профилактику онкологических заболеваний, а также укреплять европейскую систему здравоохранения.

Углеродная нейтральность

В течение всего года Европарламент будет активно заниматься политикой климата. Ее цель — достигнуть к 2050 году полной углеродной нейтральности во всем ЕС. Двигаться к поставленным задачам планируется через уменьшение квот на выбросы CO2, увеличение использования возобновляемых источников энергии и "устойчивых" видов топлива. Все эти меры являются частью пакета законодательных документов, подготовленного Еврокомиссией. Их обсуждение и утверждение запланированы на 2022 год.

В частности, особое внимание будет уделено вопросу использования экологичных батарей. Ожидается, что в ближайшие годы спрос на них резко возрастет в силу их возможности обеспечить электрическую мобильность и способствовать переходу на возобновляемые источники энергии. В рамках нового плана действий ЕС по экономике замкнутого цикла Европарламент будет работать над правилами устойчивого производства, применения и утилизации всех батарей, размещаемых на рынке ЕС.

Новые правила для Интернета

Парламент продолжит работу над Законом о цифровых услугах и Законом о цифровых рынках, которые направлены на защиту прав пользователей в Интернете, а также на прекращение недобросовестных практик крупных онлайн-платформ. Ожидается, что парламент проголосует за Закон о цифровых услугах в начале 2022 года и начнет переговоры со странами-членами ЕС по Закону о цифровых рынках в первой половине года.

Депутаты Европарламента также подготовят свою позицию по Закону об искусственном интеллекте, предложенному Еврокомиссией в апреле 2021 года. Парламент призывает к созданию всеобъемлющей правовой базы в отношении технологий искусственного интеллекта, которые смогут простимулировать европейскую экономику, защищая при этом основные права.

Миграция

Комитет по гражданским свободам Европарламента разработал проект поправок к предложениям Еврокомиссии о новом пакте о миграции и праве на убежище. Документ направлен на гармонизацию политики миграции, предоставления убежища, интеграции и охраны границ в Евросоюзе.

Ожидается, что весной депутаты ЕП проголосуют за два доклада, касающихся правил и распределения обязанностей обработки заявлений о предоставлении убежища в ЕС.

*Более подробную информацию о планах Европарламента можно найти здесь.