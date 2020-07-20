Страны ЕС договорились о сумме субсидий для восстановления экономики

Государства Европейского Союза договорились о размере пакета помощи по восстановлению экономики стран, пострадавших от коронавируса.
Согласно договоренности выделено на эти цели должно быть не 500 млрд евро, как требовали Германия и Франция, а 390 млрд, сообщили европейские дипломаты вечером в понедельник, 20 июля, в четвертый день продолжающегося в Брюсселе саммита Евросоюза.
За сокращение суммы не подлежащих возврату субсидий выступали Австрия, Дания, Нидерланды, Финляндия и Швеция. Первоначально они настаивали на предоставлении только кредитов, а не субсидий, чтобы склонить такие страны, как Италия, к более смелой политике реформ.
Особенной критике планы помощи подверглись в том числе и потому, что ЕС впервые хочет в большом объеме взять на себя совместные долговые обязательства для программы инвестиций и стимулирования экономики.
Главы стран ЕС встретились впервые после пандемии, чтобы обсудить восстановление экономики. Здороваются они друг с другом вежливо — но, согласитесь, весьма необычно! pic.twitter.com/Qj7gVHIy4W— DW на русском (@dw_russian) July 17, 2020
Чрезвычайный саммит Евросоюза длится уже с пятницы, 17 июля, хотя изначально был запланирован лишь на два дня. Лидеры 27 стран должны также договориться о долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 годы — пока он не принят, программа помощи не может быть запущена.
Также остается открытым вопрос о том, будет ли предоставление помощи привязано к приверженности стран защите климата и соблюдению стандартов правового государства. Такие страны, как Польша и Венгрия, отвергают это.