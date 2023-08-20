Страны ЕС произвели в прошлом году свыше трех миллиардов литров мороженого

Страны Евросоюза произвели в прошлом году 3,2 млрд литров мороженого, что на 5 процентов больше, чем в 2021 году, сообщает Eurostat.

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Крупнейшим производителем в 2022-м стала Германия, которая произвела 620 млн литров мороженого. Франция выпустила 591 млн литров, а Италия с 571 млн литров мороженого.

Германия производила и самое дешевое мороженое — 1,5 евро за литр. Средняя цена мороженого во Франции составляла 1,9 евро за литр, а средняя цена итальянского мороженого — 2,3 евро за литр.

Самое дорогое мороженое по цене 7 евро за литр было произведено в прошлом году в Австрии. Средняя цена мороженого, произведенного в Дании, составляла 4 евро за литр, а в Финляндии — 2,8 евро.

Всего в 2022 году из ЕС в третьи страны было экспортировано 250 млн кг мороженого на общую сумму 930 млн евро, а импортировано только 61 млн кг на сумму 203 млн евро. Объем импорта за год сократился на 14 процентов, а экспорт – на 2 процента.