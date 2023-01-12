Суд ЕС: туристы, чей отпуск был прерван из-за пандемии, могут вернуть потраченные деньги
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Путешественники, которые приобрели туристическую путевку и вынужденно прервали свой отдых из-за ведения антиковидных мер, имеют право на как минимум частичное возмещение потраченных средств. Такое решение, сообщает Associated Press, принял Суд Евросоюза.

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Верховный судебный орган ЕС дал свою оценку после того, как его мнение запросил суд в Мюнхене. Там рассматривают дело двух человек, которые купили двухнедельную путевку на остров Гран-Канария. Их отпуск начался 13 марта 2020 года, как раз в то время европейские страны одна за другой вводили первые ограничения из-за коронавируса Covid-19.

На испанском курорте антиковидные меры были введены уже 15 марта — истцам разрешили покидать свой номер только для приема пищи. Еще спустя три дня их попросили подготовиться к возвращению домой раньше запланированного срока, 20 марта истцы вернулись в Германию.

Туроператор, услугами которого воспользовались истцы, отказался возместить своим клиентам часть потраченных средств. В компании сослались на то, что она не может нести ответственность за "общий риск для жизни". После этого двое туристов обратились в суд, требуя вернуть им 70% стоимости путевки.

Суд Евросоюза установил, что "путешественник имеет право на снижение цены путевки, если несоответствие включенных в пакет туристических услуг связано с ограничениями, введенными в пункте назначения для борьбы с распространением инфекционного заболевания, например Covid-19". При этом не имеет значения, были ли уже введены аналогичные ограничения в стране проживания туриста или в третьих странах.

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