Такого не было со времен Второй мировой: как Европа будет решать проблему украинских беженцев?

От семи до двенадцати миллионов беженцев могут перебраться в Евросоюз в результате военной атаки России на Украину. Это минимум в пять раз больше, чем прибыло из стран Африки и Ближнего Востока в 2015 году, и по всем параметрам это крупнейший в Европе миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Delfi изучил, как ЕС готовится к беспрецедентной волне беженцев и чем его последствия чреваты для Латвии.

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По оценкам Евросоюза, ближайшие недели из Украины в страны Евросоюза приедет минимум 7 млн. беженцев. По подсчетам Организации Объединенных Наций (ООН), число вынужденных переселенцев достигнет 12 миллионов. Миграционный кризис 2015 года, известный также как "сирийский кризис", увеличил численность населения Европы на 1,3 миллиона человек. В основном это были выходцы из Сирии, Афганистана, Ирака, Нигерии и Пакистана.

Европейская политика в отношении беженцев начала формироваться только в 90-е годы под влиянием военного конфликта на Западных Балканах. В 1997 году вступила в силу Дублинская конвенция, которая легла в основу нынешней системы регистрации беженцев. Так называемый "Дублинский регламент" определяет, какая страна несет ответственность за вынужденного переселенца. В большинстве случаев ответственным государством должно быть то, через которое проситель убежища впервые въехал в ЕС. Но сирийский кризис показал недееспособность этого подхода. Подавляющее большинство мигрантов в итоге обосновались в Германии и Швеции, хотя их путь в Европу обычно лежал через Грецию и Италию. Попытки Еврокомиссии равномерно распределить беженцев по странам ЕС тогда потерпели фиаско.

Важной вехой в истории европейской политики беженцев считается 2001 год, когда была принята специальная Директива о временной защите. Впрочем, до начала военных действий в Украине ее ни разу не использовали. Для ее активизации необходимо набрать квалифицированное большинство в Совете ЕС. И даже во время сирийского кризиса такого политического единства в Европе не было. Но атака России на территорию Украины создала прецедент.

Не впускать нельзя

"Нынешний миграционный кризис отличается от сирийского не только масштабами, — отметил в интервью Delfi советник фракции "Зеленые"/Европейский свободный альянс в Европарламенте Алексей Димитров. — Во-первых, политический контекст — Украина, в отличие от Сирии, давно стоит на пути интеграции в ЕС, и европейские политики должны продемонстрировать поддержку. Во-вторых, географическая близость. Украина напрямую граничит с Евросоюзом, и здесь нет буферной зоны из третьих стран, где могли бы задержаться беженцы". Именно по этой причине в нынешней ситуации маловероятно, что Европа будет пытаться удерживать беженцев на границах, как было в 2016 году при подписании критикуемого правозащитниками соглашения с Турцией.

Директива меняет все

С 2017 года украинцам не нужна виза для въезда в Шенгенскую зону. Но безвизовый режим позволяет находиться в ЕС только 90 дней. Директива о временной защите, активизированная Советом ЕС, упрощает процедуру легализации в Европе. При обычных условиях претендент на статус беженца не может работать, учиться и полноценно интегрироваться в общество, пока его заявка не будет удовлетворена. Бюрократический процесс может занимать месяцы, а в некоторых странах — даже годы. В случае применения Директивы о временной защите человек получает бонусный пакет сразу, как только подает заявление. В него должны входить временный вид на жительство, право на работу, жилье (место для проживания или деньги для аренды), доступ к медицинским услугам, социальные пособия.

Директива позволяет переселенцам свободно передвигаться по Евросоюзу. Во всяком случае, пока не будет принято отдельное политическое решение о квотах для каких-то особо популярных стран. Льготный режим будет действовать в течение одного года, но если ситуация не улучшится, то срок его действия продлят до трех лет.

Воспользоваться временной защитой могут три категории заявителей: граждане Украины и граждане других стран, постоянно проживавшие в Украине, беженцы и соискатели убежища в Украине, а также члены семей двух первых категорий. Речь идет о несовершеннолетних детях и супругах, включая и незарегистрированные брачные отношения, правда, при условии, что их признает государство ЕС, на территорию которого въезжают переселенцы (в Латвии гражданские браки не признаются).

Важная особенность Директивы — она предусматривают защиту только в том случае, если люди бегут от военных действий, уточняет юрист Алексей Димитров. Это автоматически исключает из круга потенциальных получателей льготного статуса недовольных правящим режимом россиян и белорусов. Их заявки, как и раньше, рассматривают в индивидуальном порядке.

Двойные стандарты

Латвия официально заявила, что готова принять до десяти тысяч человек, то есть меньше 1% от ожидаемого потока беженцев. Скорее всего, эти планы придется подвергнуть корректировкам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцам, по состоянию на 13 марта в Польше уже насчитывалось 1,7 млн. вынужденных переселенцев из Украины, в Венгрии — 255 тысяч, в Словакии — 204 тысячи. Характерно, что все эти страны выступали категорически против приезда беженцев в 2015-м. Польша даже в прошлом году начала строить забор на границе с Беларусью, чтобы защитить свою страну от нелегальных мигрантов из Афганистана и Ирака.

Смена политического курса не осталась незамеченным. Правозащитники усматривают в этом двойные стандарты. Эндрю Геддес, директор Центра миграционной политики, в интервью американскому изданию ABC News указал, что Евросоюз с гораздо большим энтузиазмом участвует в решении миграционного кризиса, "когда беженцы являются белыми европейцами, и гораздо менее охотно предлагает защиту людям из Африки и Ближнего Востока". Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди подтвердил, что и на польско-украинской границе "есть случаи" неравного обращения по признаку расы. СМИ сообщают о различных трудностях, с которыми сталкиваются бегущие из Украины африканские и азиатские студенты, а также мигранты с гражданством мусульманских стран. Впрочем, Запад обещает помочь. Германия, которая и в прошлый кризис являлась основным конечным пунктом миграционных потоков, уже заявила, что примет из Украины всех беженцев, независимо от национальности.

В целом, в Брюсселе, стараются поощрить усилия Польши и Венгрии. По неофициальной информации, Еврокомиссия даже может разморозить для Варшавы и Будапешта часть средств из Фонда восстановления, доступ к которым был перекрыт в ноябре 2020-го из-за регулярного нарушения странами европейских правовых стандартов.

Еврокомиссия также пообещала дополнительную финансовую помощь всем странам, которые сейчас активно принимают украинских беженцев. "Государства-члены смогут использовать финансирование Фонда кохезии для поддержки беженцев в контексте поиска работы, получения образовании и услуг по уходу за детьми", — заявил Комиссар по трудоустройству и социальным правам Николас Шмит.

Фобии vs экономикa

Для латвийских политиков дополнительные субсидии Евросоюза будет весомым, но не главным аргументом в вопросе приема беженцев. Учитывая приближение парламентских выборов, правящим партиям придется ориентироваться и на общественные настроения. Латвийцы, по данным опросов, сейчас демонстрируют активную поддержку Украине (украинскую сторону поддерживают 90% респондентов в семьях, где говорят на латышском, и 22% — в русскоговорящих семьях).

Однако латвийское общество всегда осторожно относилось к мигрантам. Согласно результатам исследования, проведенного в июне прошлого года, только половина жителей Латвии считают, что у мигрантов должны быть такие же экономические и социальные права, как у местного населения. При этом каждый четвертый респондент собирался при голосовании на выборах Сейма учитывать позицию политических партий по миграционному вопросу.

Возможно, одним из доводов в пользу приема беженцев станет экономика. Для Латвии с ее ярко выраженной депопуляцией приезд в страну нескольких десятков тысяч потенциальных налогоплательщиков стал бы сильным импульсом для развития. Исследования ОЭСР показывают, что мигранты в целом, как правило, являются чистыми "вкладчиками" в народное хозяйство; в Австралии, например, беженцы становятся таковым через 12 лет. Мигранты чаще соглашаются на работу с низкими заработками, что выгодно для местных работодателей. Впрочем, беженцы могут стать и мощным двигателем для наукоемких отраслей. Три из четырех патентов, полученных в 10 крупнейших патентопроизводящих университетах США в 2011 году, имели по крайней мере одного изобретателя иностранного происхождения. При этом высококвалифицированные мигранты экономят средства госбюджета на систему образования. Особенно, это важно для таких профессий, как врачи, архитекторы, инженеры.