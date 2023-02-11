"Теледрайв": на дорогах Европы появились первые автомобили, полностью управляемые дистанционно
Foto: Raimonds Volonts

Стартап Vay начал тест-драйв автомобилей, которыми водители управляют дистанционно. Представители компании, пишет агентство Bloomberg, надеются развернуть свой сервис по всей Европе уже через несколько месяцев.

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Vay предлагает водителям управлять автомобилем с помощью специальной станции, которую можно разместить дома или в офисе. Технология, получившая название "теледрайв", тестировалась на протяжении трех лет, ее планируют применять, в частности, в каршеринговых сервисах для доставки автомобиля от одного клиента к другому.

7 февраля компания сообщила, что начала тестировать использование "теледрайва" в Гамбурге — власти города выдали Vay соответствующее разрешение. Пока что автомобили перемещаются по заранее согласованным маршрутам, а в салоне находится "страхующий" технологию водитель. В тестировании принимают участие электромобили Kia.

"Теперь мы будем работать с властями над следующими шагами, чтобы предложить эту услугу сторонним компаниям", — сказал генеральный директор Vay Томас фон дер Оэ. По его оценке, эти переговоры могут начаться уже в ближайшие месяцы.

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