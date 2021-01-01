Тест на Covid-19 станет обязательным при въезде в Норвегию

Со 2 января желающие приехать в Норвегию должны будут пройти тест на Covid-19, сообщило в четверг правительство Норвегии.

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Тест необходимо будет сделать как можно скорее после прибытия - в аэропорту или другом пункте пересечения границы, но не позднее, чем на следующий день после прибытия. Тех, кто не выполнит новое правило, ждет штраф.

Требование не распространяется на детей до 12 лет, и на людей, которые выполняют важный профессиональный долг. А также, на тех, кто ежедневно отправляется на работу или возвращается с работы в другой стране. Планируется закрыть несколько небольших пунктов пересечения границы.

Правительство Норвегии приняло это решение не только из-за опасения, что в страну может проникнуть новый, более заразный штамм коронавируса, но и потому, что многие норвежские граждане возвращаются из стран с более высоким уровнем заражения, чем Норвегия, заявила премьер-министр Эрна Сульберг.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Норвегии один из самых низких уровней заражения новым коронавирусом в Европейской экономической зоне - 14-дневный кумулятивный показатель инфицирования на 100 000 населения составляет 113,62, что примерно в пять раз ниже, чем в Латвии.