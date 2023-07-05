Три новых буквы: суд Литвы разрешил использовать в паспортах "нелитовский" алфавит
Foto: Delfi.lt/Šarūnas Mažeika

В документах, удостоверяющих личность граждан Литвы, отныне можно будет использовать буквы латинского алфавита, которых нет в литовском алфавите. Такое решение вынес Конституционный суд Литвы.

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В частности, в литовских паспортах и ID-картах можно будет использовать буквы латинского алфавита x, w и q, отсутствующие в литовском алфавите. Согласно решению Конституционного суда Литвы, это соответствует основному закону государства, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения со ссылкой на решение суда.


Ранее Сейм Литвы также одобрил законопроект, запрещающий гражданам Российской Федерации и Беларуси подавать на литовское гражданство.

Уже сообщалось, что уже на следующей неделе в столице Литвы Вильнюсе пройдет саммит НАТО.

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