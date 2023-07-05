Три новых буквы: суд Литвы разрешил использовать в паспортах "нелитовский" алфавит

В документах, удостоверяющих личность граждан Литвы, отныне можно будет использовать буквы латинского алфавита, которых нет в литовском алфавите. Такое решение вынес Конституционный суд Литвы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В частности, в литовских паспортах и ID-картах можно будет использовать буквы латинского алфавита x, w и q, отсутствующие в литовском алфавите. Согласно решению Конституционного суда Литвы, это соответствует основному закону государства, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения со ссылкой на решение суда.

Lietuvas Konstitucionālā tiesa par valsts pamatlikumam atbilstošu atzinusi lietuviešu alfabētā neesošo latīņu alfabēta burtu "x", "w" un "q" izmantošanu Lietuvas pilsoņu personu apliecinošos dokumentos. pic.twitter.com/yaEurhkYA2 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 5, 2023



Ранее Сейм Литвы также одобрил законопроект, запрещающий гражданам Российской Федерации и Беларуси подавать на литовское гражданство.



Уже сообщалось, что уже на следующей неделе в столице Литвы Вильнюсе пройдет саммит НАТО.