Украина и Молдова, дезинформация и маркетплейсы, ковид и обезьянья оспа. Евродайджест: главные события недели

Украина и Молдова стали на шаг ближе к вступлению в ЕС, действие ковид-сертификатов продлили, а читать новости и совершать покупки в интернете станет безопаснее. Delfi рассказывает о самых важных европейских новостей за последние дни и объясняет, что они изменят.

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Еврокомиссия одобрила статус кандидата на вступление в ЕС для Украины и Молдовы



Что случилось? В пятницу Еврокомиссия опубликовала положительные заключения касательно заявок Украины и Молдовы и порекомендовала предоставить этим странам статус кандидатов на вступление в ЕС. В документах сказано, что Украина "значительно продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств" и "заслуживающую внимания устойчивость благодаря макроэкономической и финансовой стабильности" несмотря на начавшееся в феврале российское вторжение. Еврокомиссия при этом рекомендовала провести в стране ряд реформ, которые должны коснуться судебной власти, борьбы с коррупцией и снижения влияния олигархов. Схожие выводы содержатся и в заключении на заявку Молдовы. Грузии, также пожелавшей присоединиться к ЕС, требуется, по мнению Еврокомиссии, провести более серьезные реформы — ей статус кандидата пока что не предоставили, но признали за страной "европейскую перспективу".

Что это значит? Рекомендация от Еврокомиссии — важный шаг на пути европейской интеграции Украины и Молдовы, однако впереди у этих стран долгий путь. Во-первых, формального статуса кандидата у них еще нет — он появится, если позицию ЕК единогласно поддержат все члены ЕС. Ожидается, что голосование может пройти уже на следующей неделе на саммите в Брюсселе. СМИ неоднократно сообщали, что сразу несколько европейских государств сомневаются в поддержке такого решения. Во-вторых, между получением статуса кандидата и вступлением в ЕС — многочисленные реформы, проведение которых может оказаться весьма болезненным как для Украины, так и для Молдовы. Что куда важнее, на это, вероятно, потребуются многие годы, что видно на примере стран, ставших кандидатами ранее: Сербия и Албания получили этот статус в 2009 году, Черногория — в 2008-м, Северная Македония — в 2005-м, а Турция — в далеком 1999-м. Ни одна из этих стран пока что так и не стала членом ЕС.

Действие ковид-сертификатов продлили на год

Что случилось? Представители Европарламента и Совета ЕС по итогам переговоров продлили действие схемы цифрового сертификата ЕС о COVID (EUDCC). "Законодатели ЕС хотят гарантировать право граждан на свободное передвижение в случае появления нового варианта, вызывающего озабоченность", — подчеркивается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европарламента. Участники переговоров также договорились, что государства-члены ЕС должны воздержаться от введения дополнительных ограничений для держателей сертификатов. Исключением станут ситуации, когда такие меры необходимы для охраны здоровья и пропорциональны ситуации в той или иной стране.

Что это значит? Соглашение, достигнутое на переговорах, пока что носит предварительный характер — теперь его должны официально одобрить до 30 июня, когда истечет действие нынешней редакции правил. Планируется, что это сделают уже на следующей неделе. Еврокомиссию также попросят вновь оценить необходимость ковид-сертификатов спустя шесть месяцев, в конце года. Решение должны будут принять с учетом рекомендаций Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Комитета по охране здоровья. Если эпидемиологическая ситуация позволит, действие сертификатов отменят.

В ЕС начнет действовать кодекс по борьбе с дезинформацией

Что случилось? В четверг Еврокомиссия опубликовала обновленные правила о борьбе с дезинформацией в интернете. Теперь работающие на европейском рынке соцсети и другие онлайн-платформы с аудиторией более 45 млн пользователей должны контролировать распространение ложных сведений. Так, присоединившиеся к инициативе компании обязаны отказаться от недостоверной рекламы и ограничить монетизацию фейкового контента, принять меры для увеличения прозрачности и активизировать усилия для повышения медиаграмотности своих пользователей. Платформам рекомендовали привлечь к своей работе независимых фактчекеров, работающих на всех языках ЕС, а Еврокомиссия теперь может запрашивать у соцсетей отчеты по выполнению новых правил.

Что это значит? Решение Еврокомиссии начнет действовать со следующего года, к ней уже присоединились как интернет-гиганты вроде Facebook и YouTube, так и рекламодатели, исследователи, фактчекеры и представители гражданского общества. В основе реформы лежит компромисс, уже подвергшийся серьезной критике со стороны аналитиков, — решение о принятии мер по борьбе с дезинформацией полностью лежит на самих социальных сетях и блог-платформах. "Мы не хотели закреплять и вносить в Закон о цифровых услугах более строгие правила против дезинформации, потому что это может легко привести на скользкую дорожку, ведущую к своего рода цензуре", — объяснила журналистам вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова. Тем не менее, отказ соцсети от участия в инициативе, как считают эксперты, может привести к серьезным репутационным потерям. Неприятности ждут и тех, кто подписался под новыми правилами, но не стал их выполнять — такие компании ждет штраф до 6% от оборота.





ЕС закупит почти 110 тысяч вакцин от обезьяньей оспы

Что случилось? Европейский союз приобретет 109,1 тыс. доз вакцины для борьбы с оспой обезьян. Речь идет о вакцине 3-го поколения против натуральной оспы, однако из-за близкого родства двух вирусов она эффективна и против обезьяньей. Некоторые государства ЕС уже разрешили временное использование этого препарата. "Европейское агентство по лекарственным средствам готово поддержать национальные правительства в утверждении таких исключений и активно взаимодействует с компанией-поставщиком, чтобы ускорить процесс регулирования", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии. Контракт заключен между Управлением по готовности и реагированию в области здравоохранения (HERA) и датской компанией Bavarian Nordic. Бюджет ЕС впервые используется в рамках программы EU4Health, позволяющей закупить вакцины для входящих в альянс государств.

Что это значит? С середины мая в 19 странах ЕС зарегистрировано более 900 случаев заражения обезьяньей оспой — заболеванием, характерным для стран Центральной и Западной Африки, которое редко встречается за пределами этого региона. HERA будет безвозмездно распределять закупленные вакцины среди стран Евросоюза, Норвегии и Исландии пропорционально их нуждам и населению. В те страны, где прививки особенно необходимы, поставки начнутся уже в конце июня. Более того, как отмечает Reuters, некоторые страны ЕС (например, Германия и Испания) также заказали вакцины самостоятельно.

Повышенная безопасность покупок — и офлайн, и онлайн

Что случилось? Комитет Европарламента по внутреннему рынку одобрил обновленные правила ЕС о безопасности непродоволственных товаров, которые продают в том числе через интернет. Они направлены на защиту наиболее уязвимых категорий потребителей: детей, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. Изменения коснутся как европейских производителей и дистрибьюторов, так и иностранных компаний, работающих на европейском рынке. "Сегодня мы делаем важный шаг к обеспечению безопасности всех продуктов в Европе, давай потребителям больше прав и накладывая на компании, включая маркетплейсы, больше ответственности. Что важно, мы делаем это таким образом, чтобы защитить малый бизнес, не ограничивая выбор потребителей", — заявила депутат Европарламента Дита Чаранзова.

Что это значит? Предлагаемые изменения направлены на то, чтобы все виды продуктов в ЕС, независимо от того, продаются ли они в Интернете или в традиционных магазинах, соответствовали самым высоким требованиям безопасности. Маркетплейсы должны предусмотреть возможность оперативной связи с ними для надзорных органов и клиентов. Власти могут обязать интернет-магазины удалить опасные товары и заблокировать к ним доступ, после чего продавец будет должен распространить информацию о таких товарах. До потребителя, в свою очередь, нужно довести сведения о его правах на ремонт, замену или компенсацию стоимости товара. Все эти данные должны быть доступны на понятном для клиентов языке. Несоблюдение правил грозит штрафом до 4% от годового оборота компании. Изменения вступят в силу не сразу — вскоре начнутся переговоры с государствами ЕС, затем реформу должен одобрить Европарламент.