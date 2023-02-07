Украина, Молдова, Грузия: каков прогресс на пути в ЕС?

Еврокомиссия выпустила отчеты по Украине, Молдове и Грузии, в которых анализирует готовность этих стран к переговорам о вступлении в Европейский Союз. Оценка была проведена по всем сферам — от системы правосудия и госзакупок до цифровизации и рыболовства. Deutsche Welle изучила эти документы, каждый из которых превышает 50 страниц.

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На какой стадии Украина, Молдова и Грузия

Главный вывод: из трех государств только Украина получила оценку "хорошо" по нескольким пунктам. Молдова и Грузия по всем статьям находятся на ранних стадиях подготовки, подготовлены "в некоторой степени" или средне. Высшая оценка "продвинутая стадия подготовки" в этих документах не поставлена ни одной из стран ни по одному из рассмотренных пунктов.

Эталоном для стран-кандидатов служит EU acquis — совокупность принципов, правил и норм, накопленных Европейским Союзом за десятилетия его существования и являющихся его достоянием. Это ядро европейских ценностей, которое обязательно подлежит сохранению в процессе развития сообщества ЕС. При расширении Евросоюза новые страны должны к нему адаптироваться. Сейчас этот свод общих прав и обязанностей разбит на 35 пунктов и 6 категорий для более удобного анализа прогресса кандидатов на их пути.

Этот прогресс Еврокомиссия оценивала на основе заполненных анкет трех стран-заявителей, а также информации, полученной в рамках "интенсивных диалогов", которые несколько лет ведутся в рамках соглашений об ассоциации. Отчеты Еврокомиссии дают "представление о способности трех стран выполнять обязательства по членству в ЕС" и предлагают "ценные рекомендации" о работе, которую они еще должны проделать в соответствии с 35-ю пунктами.

Без чего не начнутся переговоры о вступлении в ЕС

В этом докладе (а есть еще июньский документ, к которому по некоторым пунктам отсылает Еврокомиссия) Украина получила отметку "хорошо" по четырем пунктам из 35. Важно подчеркнуть, что ни один из этих пунктов не относится к группе основных, прогресс по которым является определяющим для начала и темпа переговоров. В основной блок входят судебная система и основные права, правосудие, свобода и безопасность, госзакупки, статистика, финансовый контроль, экономические критерии, работа демократических институтов и реформа госуправления.

По большинству из решающих пунктов подготовленность Украины оценена как частичная (то есть 2 из 5 баллов), а по финансовому контролю — как находящаяся на ранней стадии (1 из 5 баллов). В то же время, в частичной оценке, представленной Еврокомиссией в июне 2022 года, продвижение Украины назвали значительным (5 из 5) в том, что касается ряда политических критериев основного блока: стабильности демократических институтов, верховенства закона, прав человека и защиты меньшинств.

"Украина постепенно приблизилась к существенным элементам EU acquis во многих разделах. В целом ее послужной список по внедрению критериев удовлетворительный, хотя в некоторых секторах страна более развита, чем в других", — резюмируется в июньском докладе Еврокомиссии, после которого страны Евросоюза проголосовали за предоставление Украине статуса кандидата.

В чем Украина "хорошистка"

Согласно нынешнему докладу, Украина преуспела еще в четырех пунктах: таможенное законодательство, энергетика, внешние связи, а также внешняя политика, оборона и безопасность.

Страна подключена к общей таможенной информационной системе ЕС, использует компьютеризированную транзитную систему ЕС и является частью Конвенции об общем транзите. Приведение украинского таможенного законодательства в соответствие с законодательством Евросоюза предусмотрено новым таможенным кодексом 2023 года. Приоритетное внимание необходимо уделить укреплению административного потенциала в секторе IT, корректировке процедур и методов работы, указывает Брюссель.

В области энергетической политики Киев принял несколько важных законодательных актов. Однако нужны дальнейшие действия для обеспечения финансовой и политической независимости регулирующих органов энергетики. Что касается надежности поставок, Украине не хватает важных элементов правовой базы для создания обязательных запасов нефти на случай чрезвычайных ситуаций. Стране необходимо будет обновить стратегическую структуру с учетом всего произошедшего с начала полномасштабного российского вторжения.

У Украины хороший административный потенциал для внешних коммерческих отношений и хороший уровень нормативного соответствия законодательству ЕС. Будучи членом ВТО почти 14 лет, Украина уже соблюдает большую часть основных многосторонних торговых соглашений, которым следует и Евросоюз.

Киев активно сотрудничает с Брюсселем в борьбе с киберугрозами и дезинформацией. Однако нерешенным вопросом остается ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и связанных с ним документов. Кроме того, необходима дополнительная работа по предотвращению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, подчеркивает Еврокомиссия.

А как же Молдова и Грузия?

У Молдовы и Грузии в этом отчете наивысшей оценкой стала "тройка" — средняя подготовленность. Кишинев получил ее в трех разделах: наука и исследования, внешние связи, а также внешняя политика, оборона и безопасность. Тбилиси — в девяти: по тем же пунктам, что и Молдова, а также в разделах свободного передвижения капитала, сервиса, финансовой политики, промышленной политики, образования и искусства, таможенного союза.

В июньских докладах Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить статус кандидата как Молдове, так и Грузии. Однако последней — только после решения проблемы политического раскола, "привлекая к сотрудничеству все политические партии", что Тбилиси до сих пор не сделал. Напротив, ситуация обострилась с ухудшением здоровья экс-президента Михаила Саакашвили и отказом суда отпустить его на лечение.

7 февраля в Брюсселе проходит Совет ассоциации ЕС — Молдова, уже седьмой по счету, но первый с тех пор как Молдова получила статус кандидата, где будут обсуждаться реформы и политический диалог.

Какими будут следующие шаги

Еврокомиссия сообщит о прогрессе трех стран на пути к осуществлению приоритетных реформ в рамках следующего "пакета расширения", запланированного на осень 2023 года, — скорее всего, это произойдет в октябре. В докладах будут учитываться изменения в политике стран за период с июня 2022 года и содержаться рекомендации относительно дальнейших реформ.

"Евросоюз примет решение о дальнейших шагах, когда все условия, определенные в заключении Еврокомиссии, будут полностью выполнены. Украина подчеркнула свою решимость выполнить необходимые требования для скорейшего начала переговоров о вступлении", — говорится в совместной декларации по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве 3 февраля. Брюссель приветствовал намерение Киева подготовить национальную программу адаптации законодательства ЕС на основе доклада Еврокомиссии о готовности Украины.

После положительной оценки соответствия критериям начнутся переговоры о вступлении — только с согласия всех стран-членов Евросоюза.

Переговоры проводятся по каждому из шести тематических блоков. Основной блок начинает и завершает программу, а подвижки по этим переговорам являются определяющими. Достаточный прогресс по приоритетным реформам — это прямая дорога к ускорению интеграции с ЕС, увеличению инвестиций и финансирования.