Украинцы не в счет: ЕС столкнулся с рекордным числом беженцев

В 2022 году запросы на получение убежища в странах Европейского союза подали почти миллион человек. Это рекордный показатель, сообщает LSM со ссылкой на данные Европейского агентства по предоставлению убежища (EUAA).

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Наибольшее число заявок поступало от подданных Сирии, Афганистана, Турции, Венесуэлы и Колумбии.

В прошлом году официальные запросы на предоставление убежища властям ЕС направили 996 тысяч человек. Это сразу на 53% больше, чем в 2021 году.

Больше всего запросов в прошлом году получили власти Германии — в общей сложности их было 244 тысячи. За ней следуют Франция, Испания, Австрия и Италия.

71% просителей убежища были мужчинами.

EUAA указало, что столь большое число запросов на предоставление убежища оказало огромное давление на и без того перегруженные ответственные органы.

В прошлом году после полномасштабного вторжения России в Украину в страны-члены ЕС прибыло около четырех миллионов украинцев, которым была предоставлена временная защита. Поэтому военные беженцы из Украины в статистику просителей убежища не включены.