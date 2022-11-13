Украине — 18 млрд, Хорватии — членство в Шенгенской зоне. Евродайджест: главные события недели

Еврокомиссия рассказала, как будет финансово помогать Киеву в следующем году, депутаты Европарламента поддержали расширение Шенгенской зоны, рынок краткосрочной аренды жилья предлагают реформировать (в том числе в интересах жителей туристических районов), а на саммите ООН подписали соглашения со странами Азии и Африки, которые позволят вместе бороться с изменением климата. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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В следующем году Евросоюз выделит Украине 18 млрд евро

Что случилось? В среду Еврокомиссия предоставила детали своего плана по помощи Украине на 2023 год. Как и объявила в конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, объем поддержки составит 1,5 млрд евро ежемесячно — это поможет покрыть значительную часть текущих расходов украинского бюджета (по оценкам МВФ, сейчас Киеву не хватает 3-4 млрд евро в месяц на социальные выплаты, поддержание работы школ и больниц, а также другие неотложные траты). Часть выделенных средств Украина будет обязана направить на проведение реформ в области борьбы с коррупцией, повышение независимости судебной системы и укрепление государственных институтов.

Что это значит? Специально для Украины была разработана схема MFA+ (Macro-Financial Assistance+), для реализации которой Еврокомиссия займет средства на финансовом рынке под гарантии собственных резервов. MFA+ предполагает, что деньги выделят в виде крайне выгодных кредитов: первые десять лет Киев сможет их не выплачивать, а с 2033 года у правительства будет 35 лет на возврат полученных денег. Более того, "в знак солидарности" процент по этим кредитам вместо Украины будут пропорционально компенсировать страны-члены ЕС (эти деньги пойдут в общеевропейский бюджет). Как государства, так и представители частного сектора через Еврокомиссию смогут направлять Киеву дополнительные средства уже в виде грантов. Реализация программы начнется после консультаций и одобрения со стороны Европарламента и Совета ЕС.

Европарламент поддержал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне

Что случилось? В четверг депутаты поддержали вхождение новой страны в общеевропейское визовое и таможенное пространство. "За" присоединение Хорватии к Шенгенской зоне проголосовали 534 парламентария, 53 высказались "против", еще 25 воздержались. По мнению депутата Пауло Рангеля, пограничный контроль должен быть полностью отменен до конца текущего года: "Хорватия прошла самую полную оценку членства в Шенгенской зоне среди всех стран ЕС. […] Еврокомиссия и Совет ЕС подтвердили готовность страны применять шенгенские правила в полном объеме".

Что это значит? Решение, принятое Европарламентом, теперь должен утвердить Совет ЕС, куда входят лидеры всех 27 стран-членов Евросоюза. При этом депутаты призвали Загреб дополнительно проинформировать европейские власти о том, как страна изменила собственную политику в отношении беженцев и просителей убежища — в прошлом году эксперты критиковали хорватскую полицию, необоснованно применявшую насилие в отношении мигрантов из соседней Боснии и Герцеговины. Недавно Европарламент в очередной раз призвал принять в единое таможенное пространство Болгарию и Румынию. В свою очередь, Хорватия активно занимается европейской интеграцией и в финансовом направлении — 1 января следующего года страна присоединится к еврозоне.

Климатический саммит ООН: Евросоюз подписал ряд соглашений со странами Азии и Африки

Что случилось? С 6 по 18 ноября в египетском Шарм-эль-Шейхе проходит саммит COP27, в котором приняли участие около 35 тысяч делегатов из 190 стран мира. На пленарном заседании выступила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава ЕК рассказала об успехах Евросоюза в сфере защиты климата: например, объем электричества, получаемого из возобновляемых источников, увеличится в этом году вдвое по сравнению с 2021-м. Фон дер Ляйен также призвала партнеров поддержать страны глобального Юга в достижении обозначенных ранее экологических планов и напомнила, что ЕС уже второй год подряд выделяет на эти цели более 23 млрд евро. "Европа придерживается этого курса. Давайте совершим это путешествие вместе", — обратилась к участникам форума глава Еврокомиссии.

Что это значит? В Шарм-эль-Шейхе фон дер Ляйен заключила ряд международных соглашений со странами Азии и Африки. Так, глава Еврокомиссии подписала меморандумы о взаимопонимании с представителями Казахстана и Намибии — согласно этим документам, стороны будут заниматься развитием водородной энергетики, модернизацией существующей добывающей промышленности, финансированием исследований и установлением высочайших экологических стандартов. О "долгосрочном партнерстве в области возобновляемого водорода" говорится и в совместном заявлении фон дер Ляйен и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси — Брюссель и Каир будут вместе работать над созданием необходимой инфраструктуры. С Гайаной, Монголией, Конго, Угандой и Замбией были заключены меморандумы о "лесном партнерстве" — стороны будут совместно бороться с обезлесением и защитой биоразнообразия.

Еврокомиссия предложила реформировать сектор краткосрочной аренды жилья

Что случилось? В понедельник была закончена работа над законопроектом, который позволит улучшить обмен данными между владельцами квартир и домов, сдаваемых в аренду туристам, предлагающими такой сервис компаниями и государственными органами. Как объясняет Еврокомиссия, эта сфера стремительно развивается по всему Евросоюзу (сейчас каждый четвертый путешественник предпочитает снимать временное жилье, а не бронировать номер в отеле), и это вызывает опасения у местных жителей — например, рынок жилья в некоторых районах и отдельных городах слишком сильно ориентируется на туристов, из-за чего долгосрочная аренда или покупка недвижимости становится существенно менее доступной. Более того, в случае принятия закон повысит и безопасность туристов — арендаторы будут обязаны предоставлять подробную информацию о себе как собственным гостям, так и местным властям.

Что это значит? После такого, как предложение одобрят Европарламент и Совет ЕС, у национальных властей будет два года на разработку онлайн-системы, в которой должны будут зарегистрироваться арендодатели — они предоставят основную информацию о себе и сдаваемом жилье и получат специальный номер. Сервисы, связывающие арендодателя с потенциальными клиентами, должны будут проверять получение такого номера и отображать аналогичную информацию о владельце жилья. Также Airbnb и подобные компании будут должны делиться с государственными органами и местными сообществами анонимизированной статистикой об арендаторах и арендодателях, которая позволит в случае необходимости изменять политику в сфере туризма. Подробнее об инициативе можно прочитать на сайте Еврокомиссии (по-латышски или по-английски).

Евросоюз активизирует усилия по борьбе с киберугрозами

Что случилось? В четверг Еврокомиссия и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности представили совместное коммюнике, в котором призвали Европарламент, Совет ЕС и государства-члены уделить повышенное внимание кибербезопасности. "Киберпространство не имеет границ. Недавние кибератаки на энергетические сети, транспортную инфраструктуру и космические объекты показывают риски, которые они представляют как для гражданских, так и для военных субъектов. Это требует дополнительных действий для защиты граждан, вооруженных сил, а также гражданских и военных миссий и операций ЕС от киберугроз", — говорится в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии.

Что это значит? Евросоюз будет строить свою политику по обеспечению кибербезопасности на четырех основных принципах. Во-первых, ЕС укрепит механизмы координации между национальными и общеевропейскими институтами в этой области, чтобы увеличить обмен информацией. Во-вторых, планируется ввести стандартизацию и сертификацию программных компонентов, используемых в оборонном секторе. В-третьих, государства-члены должны существенно увеличить инвестиции в сфере кибербезопасности, для чего можно использовать общеевропейские платформы и механизмы финансирования. В-четвертых, ЕС будет стремиться к установлению партнерских отношений с союзниками, что позволит решать общие проблемы в противостоянии киберугрозам.