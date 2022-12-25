Умер бывший еврокомиссар Франко Фраттини
Foto: Vida Press

Бывший еврокомиссар и бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини скончался в возрасте 65 лет, сообщает агентство Ansa.

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Франко Фраттини умер скончался в субботу, 24 декаюря, в больнице в Риме. Причиной смерти политика стал рак.

Фраттини был министром иностранных дел Италии с 2002 по 2004 год и с 2008 по 2011 год.

С 2004 по 2008 год Фраттини являлся комиссаром Евросоюза по вопросам юстиции, свободы и безопасности. В то же время он был одним из вице-президентов Еврокомиссии.

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