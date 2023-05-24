В 2022 году уровень безработицы среди европейской молодежи опустился до исторического минимума

В 2022 году 6,3% жителей Евросоюза в возрасте от 15 до 29 лет не имели никакой работы, свидетельствуют данные Европейского бюро статистики (Eurostat). Это самый низкий показатель с начала сбора таких данных в 2009 году.

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Доля безработных юношей и девушек снизилась в 2022 году на 0,8% в сравнении с данными за 2021 год и на 0,9% относительно показателей 2020 года. Всего за десять лет уровень безработицы среди европейцев в возрасте от 15 до 29 лет опустился на 4,3%.

В разных странах ЕС этот показатель существенно отличается. Меньше всего безработной молодежи в Чехии (2%), Германии и Болгарии (по 3,3%), а также Венгрии и Польше (по 3,5%). Больше всего не имеющих работы юношей и девушек в Испании (11,2%), Греции (10,6%) и Швеции (10,3%).

В Латвии в 2022 году 5,9% молодых людей не имели работы. Этот показатель близок к минимальному значению за прошедшие десять лет — в 2019 году он равнялся 5,3%. В Литве уровень безработицы среди молодежи составил 4,5%, в Эстонии — 6,8%.

По сравнению с 2021 годом доля не имеющих работы юношей и девушек незначительно выросла только в четырех странах: в Латвии и на Кипре (по +0,1%), в Румынии (+0,3%) и в Эстонии (+0,4%). Сильнее всего этот показатель снизился в Испании (2,2%), Италии и Ирландии (по 1,5%).