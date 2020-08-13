В Брюсселе Лукашенко призвали остановить насилие и начать перемены
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить репрессии против народа и приступить к переговорам с обществом.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"За последние месяцы белорусы ясно показали, что стремятся к демократии и уважению прав человека. Существенные политические перемены являются предварительным условием для дальнейшего развития отношений между ЕС и Белоруссией", - написал дипломат в официальном блоге. Он отметил, что Европа заинтересована во взаимовыгодных отношениях с восточными соседями.

Прошедшие выборы, по его мнению, "не были ни свободными, ни справедливыми", а когда избиратели выразили недоверие к результатам и стремление к переменам, произошла "вспышка репрессивного насилия".

Он повторил сделанный два дня назад призыв Евросоюза, чтобы власти Белоруссии прекратили насилие, освободили всех незаконно задержанных и вступили в диалог с обществом.

"В противном случае нам придется пересмотреть наши отношения с Белоруссией и в конечном итоге принять санкции против виновных в насилии, незаконных арестах и фальсификации результатов выборов. Мы обсудим этот вопрос в пятницу, 14 августа, на созванном мною внеочередном Совете по иностранным делам", - сообщил Боррель.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

1

Source

Интерфакс

Tags

Выборы президента Белоруссии Александр Лукашенко Европа Евросоюз
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта