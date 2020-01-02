В Черногории протестуют против критикуемого Россией закона

Закон о свободе вероисповедания предполагает передачу государству имущества церкви, если оно не принадлежало ей до 1 декабря 1918 года. Постановление вызывает сопротивление со стороны СПЦ и озабоченность России.

В столице Черногории — Подгорице — и в ряде других городов страны в среду, 1 января, несколько тысяч человек вышли на протест против закона о свободе вероисповедания, который был подписан президентом Мило Джукановичем в конце декабря и вызвал сопротивление со стороны Сербской православной церкви, а также озабоченность России. Об этом сообщила местная ежедневная газета Vijesti.

Закон предполагает, что в государственную собственность должно быть передано все церковное имущество, включая постройки и земли религиозных общин, если они не принадлежали им до 1 декабря 1918 года, когда Черногория была присоединена к Сербии.

Скупщина Республики Черногория — однопалатный парламент страны — 27 декабря одобрила законопроект, при этом оппозиция пыталась предотвратить голосование, что сопровождалось перепалкой депутатов и неразберихой. В результате беспорядков в зале заседания как минимум 17 депутатов оппозиционного пророссийского "Демократического фронта" были задержаны.

Сербская православная церковь (СПЦ), частью канонической территории которой является Черногория, сочла данный шаг наступлением на ее права. Власти Черногории отрицают это.

"Молитвенная прогулка" по Подгорице

В Подгорице вечером 1 января прошла так называемая "молитвенная прогулка" к одной из старейших церквей города — Храму святого Великомученика Георгия и святых Новомучеников Момишичских. Кроме того, в Соборе Воскресения Христова был отслужен специальный молебен.

Протесты при поддержке СПЦ продолжаются в Черногории с минувшей недели, в полицию поступило несколько заявлений, в общей сложности были задержаны 45 человек. Представитель Сербской патриархии протоиерей Велибор Джомич, уже призвал "ответить на беззаконие молитвой".

МИД РФ выразил озабоченность

МИД России 30 декабря выразил серьезную озабоченность в связи с принятием парламентом Черногории закона "о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин". "Речь идет об усилении административного нажима на СПЦ с целью ее полного выдавливания из Черногории", — считают в МИД РФ. По мнению российского внешнеполитического ведомства, новый законодательный акт предоставляет властям возможность изъятия у СПЦ более 650 религиозных объектов с перспективой их передачи в ведение неканонической "Черногорской православной церкви".

МИД Черногории расценил позицию Москвы как вмешательство в дела независимого государства — члена НАТО. Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса в июне 2017 года.

Автокефалия для "черногорской церкви"

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины.

Черногория отделилась от Сербии в 2006 году.

Вступление в НАТО и попытка госпереворота

В мае 2019 года Высший суд в Подгорице заочно приговорил граждан РФ Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова к 15 и 12 годам лишения свободы, признав их виновными в попытке организовать государственный переворот в 2016 году. Как постановила судья Сюзана Мугоша, россияне стремились "поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить ее вступление в НАТО". По версии следствия, заговорщики планировали 17 октября 2016 года, в день выборов в парламент страны, захватить здание законодательного органа, арестовать или убить премьер-министра страны Мило Джукановича и привести к власти пророссийскую партию "Демократический фронт".