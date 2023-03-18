В ЕС на полгода запретят ловить и есть угрей
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Согласно законодательству ЕС, государства-члены должны ввести запрет на ловлю угря не менее чем на шесть месяцев. Закрытый сезон, установленный с 15 сентября 2023 года по 14 марта 2024 года, первоначально будет действовать в этом и следующем году, пишет Delfi.ee со ссылкой на Aussiedlerbote.

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Запрет также распространяется на угрей, попавших в сети в качестве прилова.

Рамочные условия для следующего закрытого сезона должны быть согласованы на уровне ЕС в конце 2023 года. Согласно законодательству ЕС, рыболовам-любителям запрещено ловить угря в морских водах до 31 марта 2024 года.

Государственный секретарь парламента Германии Клаудия Мюллер заявила в понедельник в интервью Deutsche Presse-Agentur: „Без более эффективной защиты угрю грозит вымирание". По ее словам, в связи с резко сократившимися запасами, настало время действовать.

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