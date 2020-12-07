В ЕС намерены утвердить санкционный механизм за грубые нарушения прав человека
Foto: ITAR-TASS/Scanpix/LETA

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник, 7 декабря, намерены утвердить новый санкционный механизм, позволяющий вводить персональные санкции за пытки, обращение в рабство и систематическое сексуальное насилие.

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Новый санкционный инструмент создан по образцу "закона Магнитского" в США. Он облегчит введение персональных санкций за грубые нарушения прав человека. Виновным запретят въезд в страны ЕС, их имущество в Евросоюзе будет заморожено.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас приветствовал новый санкционный инструмент. "Тот, кто несет ответственность за пытки и торговлю людьми, впредь не сможет беззаботно ездить шопинг в Европу", — сказал он. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн усмотрел в санкционном механизме и "предупреждение" для Турции, где, по его словам, поборников прав человека объявляют террористами и на долгие годы сажают за решетку.

Евросоюз и прежде имел возможность наказывать конкретных лиц за нарушения прав человека, однако он мог делать это лишь в рамках санкций, вводимых из-за кризисов или конфликтов, как, например, кризис вокруг Украины, в случае кибератак или применения химического оружия. Это крайне затрудняло или делало невозможной реакцию ЕС в таких случаях, как, к примеру, жестокое убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

По образцу "закона Магнитского"

Новый санкционный механизм ЕС разработан по образцу принятого в США "закона Магнитского". Этот закон был принят Конгрессом США в 2016 году, чтобы ввести санкции против отдельных лиц из-за резонансной гибели в московском следственном изоляторе российского аудитора Сергея Магнитского.

По словам дипломатов, первые фигуранты в новых санкционных списках ЕС могут появиться уже в первом квартале 2021 года. В числе прочего, обсуждается возможность принятия штрафных мер против китайских чиновников, причастных к подавлению демократического движения в Гонконге. Для использования нового санкционного инструмента ЕС в каждом случае, однако, потребуется согласие всех 27 стран-членов Евросоюза.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Закон Магнитского Евросоюз Сергей Магнитский
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