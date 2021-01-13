В ЕС расследуют обращение пограничников Frontex с беженцами

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF ведет расследование против пограничной службы ЕС Frontex по подозрению в том, что ее сотрудники насильно отправляли обратно в море мигрантов, пытающихся нелегально перебраться в ЕС по Средиземному морю. Информацию о расследованиях в отношении Frontex, появившуюся в нескольких СМИ, подтвердили в OLAF, не приведя никаких подробностей по существу, пишет Deutsche Welle.

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В ведомстве подчеркнули, что следственные действия еще не означают, что лица или органы, в отношении которых они проводятся, причастны к нарушениям, - действует принцип презумпции невиновности.

Журнал Der Spiegel писал ранее, что в начале декабря сотрудники OLAF провели обыск в штаб-квартире Frontex в Варшаве, в том числе в офисе директора ведомства Фабриса Лежжери. Он, равно как и правительство Греции, неоднократно отрицал обвинения.

В октябре 2020 года целый ряд СМИ сообщили о случаях, когда береговая охрана Греции не позволяла нелегальным мигрантам высаживаться на суше и даже насильно отправляла их обратно в сторону Турции или обратно в море на плотах. По информации изданий, в течение полугода в этих действиях участвовали и сотрудники погранслужбы Frontex.