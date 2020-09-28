В ЕС согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе в понедельник одобрил без обсуждения предложение по расширению санкционного списка лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, подрывают суверенитет и независимость Украины.

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По утверждению корреспондента радио "Свободная Европа" Рикарда Йозвяка, речь идет об ограничительных мерах в связи со строительством Керченского моста. "Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", - написал Йозвяк в твиттере.

Он также отметил, что официальное решение Совета ЕС по этому вопросу состоится на текущей неделе.

В опубликованной ранее повестке заседания Комитета постоянных представителей отмечалось, что постпреды могут принять в понедельник такое решение для его дальнейшего утверждения Советом ЕС по письменной процедуре.

На прошлой неделе источник в институтах ЕС подтвердил "Интерфаксу" возможность согласования комитетом данного вопроса, но отказался сообщать до решения Совета ЕС, кого и по какой причине затронут новые санкции.