В Эстонии на границе у иностранцев с "враждебной символикой" аннулировали визы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Работники погранпункта в юго-восточной Эстонии аннулировали несколько виз у иностранцев, которые публично демонстрировали запрещенные в стране георгиевские ленты и другие символы, используемые Россией в войне против Украины. Об этом сообщил портал Postimees со ссылкой на "Актуальную камеру".

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"Обращаем внимание на разные вещи: получившую к настоящему времени печально известную букву "Z", георгиевские ленты, элементы обмундирования российской армии, — пояснил начальник погранпункта в юго-восточной Эстонии Петер Маран. — Такие вещи всегда привлекают наше внимание и ведут к тому, что владельца такой символики направляют на дополнительную проверку и с ним проводится беседа. В ходе этой беседы выясняется, как с ним поступят дальше".

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