Создание центра по судебному преследованию за преступления агрессии против Украины — один из высших приоритетов для Евросоюза, поэтому работа над этим ведется с максимальной скоростью. Реализует проект Евроюст.

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Международный центр по судебному преследованию за преступление агрессии против Украины должен заработать к началу лета в Гааге, создание его основных структур будет завершено в течение двух месяцев, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе в понедельник, 6 марта.

В этом центре будут собирать и анализировать доказательства для будущих судебных процессов, как на уровне отдельных стран, так и на международном уровне. В Еврокомиссии подчеркнули, что все доказательства будут храниться централизованно в безопасном месте.

Проект осуществляет Евроюст

Международный центр станет частью совместной следственной группы (JIT) при Евроюсте. Именно это ведомство намерено заниматься практической реализацией проекта и обеспечит его юридическую, операционную и материально-техническую поддержку, указано на сайте Евроюста. Центр объединит прокуроров из разных стран для подготовки дел к будущему судебному преследованию ответственных за предполагаемые преступления агрессии в отношении Украины. Речь идет о политическом и военном руководстве государства-агрессора.

"С начала российской агрессии каждый новый день приносит примеры незаконности и бесчеловечности действий Кремля. Эти чудовищные действия показывают системный и циничный террор России против Украины и ее народа", — подчеркнул Кристиан Виганд. Он добавил, что нельзя допустить безнаказанности военных преступлений, совершенных в Украине: "Ответственные за зверства должны предстать перед судом, и мы сделаем все возможное, чтобы достигнуть этой цели".

"Закрыть пробел" и пресечь безнаказанность

Официальный представитель Еврокомиссии напомнил, что при нынешнем положении дел для избежания безнаказанности необходимо преодолеть юридические и практические трудности. Предполагаемое преступление агрессии против Украины не может преследоваться, поскольку на это требуется согласие РФ или Совета Безопасности ООН, постоянным членом которого она является. Однако создание международного центра является важным шагом в направлении потенциального спецтрибунала. Это высокоприоритетная задача, поэтому все участники, включая Евроюст, работают с максимальной скоростью, чтобы центр как можно быстрее заработал, сообщил Виганд.

Юридическая основа для создания центра по судебному преследованию за преступление агрессии была заложена на международной конференции "Объединенные ради справедливости", прошедшей во Львове с 3 по 5 марта, где члены совместной следственной группы по Украине приняли соответствующие поправки в соглашение о принципах своей деятельности. Эти поправки "отражают стремление всех партнеров по JIT устранить юридический пробел" в сфере пресечения безнаказанности и предоставить Евроюсту "прочную правовую основу для скорейшего практического осуществления" этого намерения, сказал глава Евроюста Ладислав Хамран.

Кроме того, на конференции была запущена еще одна международная площадка — диалоговая группа под эгидой Нидерландов по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине. Это координационный механизм, который предлагает странам, международным организациям и заинтересованным сторонам из гражданского общества платформу для обсуждения и согласования национальных и международных инициатив в данной сфере.