В Европарламенте не признают выборы в Белоруссии, Лукашенко назван персоной нон грата

Партии Европарламента призвали власти Белоруссии провести новые выборы президента, а также освободить всех политических заключенных в стране, пишет The Bell.

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"Мы аплодируем белорусскому народу за его мужество и решимость и решительно поддерживаем его стремление к демократическим переменам и свободе. Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и заслуживающие доверия отчеты указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе", — говорится в заявлении Европарламента.

В совместном обращении партии решительно осудили аресты и "ужасающие акты насилия и пыток, совершаемые против мирных демонстрантов", и призвали к "всестороннему расследованию этих преступлений, которое не может остаться безнаказанным".

"Мы призываем как можно скорее составить санкционный список. Людям, совершившим эти преступления, должен быть запрещен въезд в ЕС, а их активы должны быть заморожены. Европейский Союз может и должен делать больше для продвижения дела демократии и свободы в Беларуси, в том числе путем немедленного прекращения любой финансовой поддержки правительству и контролируемым государством проектам", — говорится в тексте заявления.

Помимо обращения к белорусским властям и Александру Лукашенко партии Европарламента обратились к российскому руководству. "Мы призываем Российскую Федерацию воздерживаться от любого вмешательства, скрытого или открытого, в Беларусь после выборов, и призываем институты ЕС и государства-члены бдительно противодействовать любым действиям России в этом отношении".

Победу Лукашенко на выборах не признала также Великобритания и Германия.