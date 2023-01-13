В Европарламенте появится мемориальная доска в честь 40-летия резолюции в поддержку стран Балтии

13 января 1983 года Европарламент принял резолюцию, в которой заявил о поддержке Латвии, Литвы и Эстонии и осудил советскую оккупацию этих стран. К 40-летию документа в здании главного выборного органа Евросоюза установят мемориальную табличку, сообщает ERR.

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Памятную доску изготовили по инициативе евродепутата Рихо Терраса из эстонской партии "Отечество". Фотографию таблички политик опубликовал на своей странице в Facebook.

"Я хочу поблагодарить десятки людей, которые внесли свой вклад в создание памятной таблички. 40 лет назад Европейский Союз осудил оккупацию стран Балтии. В то время, когда Россия напала на независимую Украину и международное право, контекст этого заявления становится еще более важным. За свободу нужно бороться, и международные организации и альянсы играют важную роль в этой борьбе", — приводит ERR заявление Терраса.

13 января 1983 года Европарламент принял резолюцию в поддержку Латвии, Литвы и Эстонии, осудив советскую оккупацию этих государств. Тогда же евродепутаты призвали министров иностранных дел ЕС к единогласной поддержке "Балтийского призыва" — открытого письма 45 жителей Латвийской, Литовской и Эстонский ССР к представителям ООН, СССР, ФРГ и ГДР. Авторы письма требовали раскрыть содержание секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа о разделе сфер влияния в Европе и объявить присоединение стран Балтии к Советскому Союзу недействительным.