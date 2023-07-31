В июле годовая инфляция в еврозоне сократилась на 0,2%, в Латвии — на 1,6%

В июле рост цен в еврозоне относительно аналогичного периода прошлого года составил 5,3%, свидетельствует предварительная оценка Европейского бюро статистики (Eurostat). Это на 0,2% ниже, чем в июне. Хотя в Латвии показатель снизился на 1,6%, годовая инфляция остается одной из самых высоких в еврозоне.

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Основным драйвером роста цен за прошедшие двенадцать месяцев, подсчитал Eurostat, стали подорожавшие продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+10,8%, на 0,8% ниже июньских данных). Промышленные товары выросли в цене на 5%, а услуги — на 5,6%, в то время как энергия относительно июля 2022-го подешевела на 6,1%.

Наибольший рост цен в июле зафиксировали в Словакии — 10,2% год к году, также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией вошли Хорватия (8,1%) и Литва (7,1%). На четвертой строчке расположилась Австрия (7%), следом идут Латвия и Германия (по 6,5%). В Эстонии инфляция за 12 месяцев составила 6,3%. Слабее всего с июля 2022 года цены выросли в Бельгии (1,6%), Люксембурге (2%) и Испании (2,1%).

Относительно июньских показателей товары и услуги в июле подешевели на 0,1%. Наиболее заметное падение было зафиксировано в Италии (-1,5%) и Греции (-1%). В то же время на Кипре за месяц цены выросли на 1,3%, в Хорватии и Нидерландах — на 1,2%. В Латвии рост цен относительно июня составил 0,7%, в Эстонии и Литве наблюдалось снижение на 0,4% и 0,3% соответственно.

Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованная сегодня статистика — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но они незначительно отличаются от обнародованных изначально.