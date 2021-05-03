В Клайпеде произошел взрыв на крупном предприятии древообработки: есть пострадавшие

В понедельник после обеда на предприятии Klaipėdos mediena произошел взрыв. Несколько пострадавших отправлены в больницу, из которых за жизнь пятерых борются в реанимации. Есть информация, что взрыв произошел в трубах, поэтому пожар распространился на большой территории. На месте работают шесть пожарных бригад.

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Представитель Единого центра помощи Вилма Юозявичюте сообщила, что известно точное место взрыва — это здание, в котором размещено биоочистительное оборудование. Загорелось и здание, в котором находится древесная стружка, сообщает delfi.lt.

Пожарные-спасатели проинформируют о том, что произошел второй взрыв — опасно накренилась стена здания. Взрыва полностью разрушил одно из заводских зданий, где производились деревянные пластины. Есть информация, что в здании заблокированы около 20 работников, люди выбирались из здания через окна. Представитель Клайпедской службы пожарной безопасности и спасения Аурелия Маслаускене сказала, что, по последним данным, из здания эвакуировали 24 человека, 8 из них доставили в больницу, состояние двоих оценивается как тяжелое.

Foto: atviraklaipeda.lt nuotr.

Гендиректор Klaipėdos mediena Николай Иванов заявил, что обстоятельства аварии выясняются: "Наш приоритет — безопасность работников. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы сейчас она была обеспечена максимально до тех пор, пока не прояснится больше деталей инцидента".

"Пожар на территории завода тушат. Работников эвакуируют. Есть пострадавшие. Сейчас главное — позаботиться о них. Мы благодарим пожарных-спасателей и медиков за оперативную помощь. Обстоятельства происшествия выясняются", — сказал Иванов. Тушит пожар нелегко. "Сейчас тушат пожар, работают около 20 пожарных. Много цистерн. Ситуация осложнена тем, что конструкции нестабильны, произошел серьезный взрыв, это опасно для спасателей. Стана накренилась", — сказал представитель пожарных-спасателей Миндаугас Йовайша.

Klaipėdos mediena – один из крупнейших заводов в Западной Литве. На предприятии в Клайпеде, расположенном на улице Лиепу, работают свыше 900 сотрудников.