В Клайпеде произошел взрыв на крупном предприятии по деревообработке: есть пострадавшие

В понедельник после обеда на предприятии Klaipėdos mediena произошел взрыв. Несколько пострадавших отправлены в больницу, из которых за жизнь пятерых борются в реанимации. Есть информация, что взрыв произошел в трубах, поэтому пожар распространился на большой территории. На месте работают шесть пожарных бригад, сообщает delfi.lt.

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Представитель Единого центра помощи Вилма Юозявичюте сообщила, что известно точное место взрыва — это здание, в котором размещено биоочистительное оборудование. Загорелось и здание, в котором находится древесная стружка.

Пожарные-спасатели проинформировали о том, что произошел второй взрыв — опасно накренилась стена здания. Взрыв полностью разрушил одно из заводских зданий, где производились деревянные пластины. Есть информация, что в здании заблокированы около 20 работников, люди выбирались из здания через окна. Представитель Клайпедской службы пожарной безопасности и спасения Аурелия Маслаускене сказала, что, по последним данным, из здания эвакуировали 24 человека, 8 из них доставили в больницу, состояние двоих оценивается как тяжелое.

Foto: atviraklaipeda.lt nuotr.

Гендиректор Klaipėdos mediena Николай Иванов заявил, что обстоятельства аварии выясняются: "Наш приоритет — безопасность работников. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы сейчас она была обеспечена максимально до тех пор, пока не прояснится больше деталей инцидента".

"Пожар на территории завода тушат. Работников эвакуируют. Есть пострадавшие. Сейчас главное — позаботиться о них. Мы благодарим пожарных-спасателей и медиков за оперативную помощь. Обстоятельства происшествия выясняются", — сказал Иванов. Тушить пожар нелегко. "Сейчас тушат пожар, работают около 20 пожарных. Много цистерн. Ситуация осложнена тем, что конструкции нестабильны, произошел серьезный взрыв, это опасно для спасателей. Стена накренилась", — сказал представитель пожарных-спасателей Миндаугас Йовайша.

"Пятеро находятся в реанимации, двое в травматологии. Один получил ожоги 90% тела, другой 33%, однако некоторые ожоги глубокие. У других ожоги 10% тела", – сказал глава Клайпедской больницы Винцас Янушонис. Он заверил, что опасности для жизни пострадавших сейчас нет. Органы дыхания ни у кого не обожжены. "Компания оплатит всем лечение", – заверил Иванов.

Klaipėdos mediena – один из крупнейших заводов в Западной Литве. На предприятии в Клайпеде, расположенном на улице Лиепу, работают свыше 900 сотрудников.