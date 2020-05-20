В странах ЕС с 20 мая запрещена продажа ментоловых сигарет

Сегодня, 20 мая, из продажи во всех странах ЕС исчезнут ментоловые сигареты. Решение о поэтапном запрете ароматизированных табачных изделий было принято еще в 2014 году директивой ЕС.

20 мая 2017 года была запрещена продажа ароматизированных сигарет и курительного табака, а вот внедрение в силу запрета на ментол было решено отодвинуть, чтобы производители и торговцы могли запланировать свою деятельность, а потребители получили время для того, чтобы бросить курить.

Предполагается, что в результате запрета на ментоловые сигареты курение станет для людей более неприятным занятием, поскольку им придется довольствоваться чистым запахом табака.