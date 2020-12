Вакцинация от Covid-19 в странах Евросоюза начнется 27 декабря

Массовая вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19 в странах Евосоюза начнется 27-29 декабря, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен у себя в Twitter.

"Это ключевой момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", — написала фон дер Ляйен.

It's Europe's moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL