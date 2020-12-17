Вакцинация от Covid-19 в странах Евросоюза начнется 27 декабря

Массовая вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19 в странах Евосоюза начнется 27-29 декабря, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен у себя в Twitter.

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"Это ключевой момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", — написала фон дер Ляйен.

It's Europe's moment. On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU. We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

Накануне стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств может одобрить вакцину Pfizer/BioNTech раньше запланированного срока, то есть 21 декабря.

Изначально планировалось, что вакцина будет одобрена для применения 29 декабря. Об стало известно по итогам прошедшей в этом месяце видеконференции с участием министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и руководителя компании BioNTech Угура Шахина.

Меркель и Шпан в ходе беседы говорили, что гордятся тем, что первая признанная в мире вакцина разработана в ФРГ.