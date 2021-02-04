Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель: "Хватит говорить о России — пора говорить с Россией"

Верховный представитель Европейского союза Жозеп Баррель опубликовал колонку об отношениях между ЕС и Россией. Портал Delfi публикует перевод этого текста на русский язык.

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В конце недели я еду в Москву. Последний раз Верховный представитель ЕС посещал Россию четыре года назад.

Основная цель моего визита — обсуждение вопросов, вызывающих у нас обеспокоенность по поводу места и роли России в Европе и ее международной деятельности в целом.

В течение последнего десятилетия отношения между ЕС и Россией постоянно ухудшались; в особенности подорвала взаимное доверие незаконная аннексия Россией Крыма и Севастополя в 2014 году. Сегодня мы по большому счету воспринимаем друг друга скорее как соперников и конкурентов, чем как партнеров.

Между нами существуют серьезные разногласия по поводу конфликтов в странах, расположенных в непосредственной близости от нас, от Украины до Беларуси, Ливии и Сирии, а также в вопросах прав человека и основных свобод. Отравление Алексея Навального, его арест и последующее осуждение, а также аресты тысяч демонстрантов в последние дни — болезненные симптомы сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимого мнения в стране. Совершаемые Россией в последние годы действия не соответствуют ее обязательствам ни как члена Совета Европы, ни как страны-участницы ОБСЕ. А ведь именно эти институты — столпы сотрудничества, мира и безопасности в Европе.

Нам нужен открытый разговор с Россией о состоянии наших отношений. Смысл дипломатии в том и заключается, чтобы взаимодействовать, передавать сообщения, стараться найти общий язык. В сложных ситуациях дипломатия необходима. Наши каналы общения всегда должны оставаться открытыми. Но до сих пор мы больше говорим друг о друге — даже не слыша друг друга, — чем друг с другом. А это только подпитывает взаимное недоверие и мало помогает решить стоящие перед нами задачи.

Проблемные моменты должны быть четко озвучены. Однако при этом необходимо и признавать нашу тесную взаимосвязь с нашим крупнейшим соседом, причем не только историческую и географическую. Европейский Союз по-прежнему крупнейший торговый партнер и источник прямых иностранных инвестиций для России. Российские студенты — крупнейшая группа внешних получателей стипендий по программе университетских обменов Erasmus+; россиянам выдается больше шенгенских виз, чем представителям других стран. И наши связи по-прежнему важны для обеих сторон.

Поэтому необходимо руководствоваться многоаспектным подходом, отраженным в основных принципах отношений с Россией, выработанных ЕС. Именно на них я буду ориентироваться в ходе своей поездки в Москву. Они, в частности, предполагают выборочное взаимодействие в сферах, представляющих интерес для ЕС, а также взаимодействие с российским гражданским обществом и его поддержку. Эта деятельность не укладывается в формат видеоконференций.

Несмотря на все вышесказанное, есть вопросы, которые мы можем решать вместе, причем результативно. Лучший тому пример — Совместный всеобъемлющий план действий, или "иранская ядерная сделка", по-прежнему представляющий собой один из краеугольных камней мировой системы нераспространения ядерного оружия. Углубленное взаимопонимание и совместная работа ЕС и России способствовали бы разрешению многих региональных кризисов.

Глобальные вызовы нашего времени — начиная с пандемии COVID-19 — требуют глобальных решений. Сотрудничества, прозрачности и обмена информацией нам нужно больше, а не меньше. Необходимо бороться с дезинформацией, особенно опасной в пандемию из-за угроз, которые она создает для жизни людей. Замечено, что подобного рода деятельность осуществляется и из России.

Мы хотим теснее взаимодействовать с Россией по климатическим вопросам. Мы рассчитываем на ее приверженность успеху Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго (COP-26). Достичь процветания, сохранив при этом планету, можно только реализовав возможности честных и справедливых экологических преобразований.

И наконец, необходимо разобраться с новыми угрозами и возможностями, возникающими в цифровой сфере и киберпространстве. За последнее время мы стали свидетелями многочисленных кибератак, ставших проявлениями новых форматов противостояния. ЕС со своей стороны четко следует своему намерению решать международные споры в киберпространстве мирными способами. Но это не означает, что мы не будем реагировать. Нам уже случалось вводить санкции против лиц, ведущих вредоносную деятельность, и при необходимости мы не преминем сделать это снова.

В соответствии с Хельсинским заключительным актом стабильность в Европе должна строиться на сотрудничестве, соблюдении территориальной целостности и национального суверенитета, а также прав и основных свобод человека. Участие в диалоге не значит, что мы будем действовать, как будто ничего не случилось, однако необходимо находить точки взаимопонимания, чтобы постепенно восстанавливать доверие друг к другу.

Я проинформирую лидеров ЕС об итогах своего визита в ходе предстоящего стратегического обсуждения отношений ЕС и России. Оно необходимо для обеспечения четкости позиции и единства в нашем взаимодействии с Россией.

В 1990-х мы мечтали о новой Европе, где все решают мировые проблемы сообща. К сожалению, в 2021 году мы не видим этого в реальности. Тем не менее, мы должны и дальше черпать вдохновение в этих мечтах, не оставляя попыток их осуществить.