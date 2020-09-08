Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис может также стать комиссаром ЕС по торговле
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Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис выдвинут кандидатом на должность комиссара ЕС по торговле, сообщила во вторник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Домбровскис выполняет обязанности комиссара по торговле с 26 августа, когда ушел в отставку Фил Хоган, нарушивший связанные с Covid-19 ограничения в своей стране - Ирландии.

В свою очередь выдвинутой Ирландией для работы в Еврокомиссии Майред МакГиннес будут поручены обязанности комиссара по финансовым услугам, финансовой безопасности и рынку капитала.

Домбровскис в Twitter написал, что для него честь стать кандидатом на должность комиссара по торговле. "Я готов работать, чтобы защищать интересы ЕС в международной торговле, и продолжу работу как исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам экономики", - заявил он.

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LETA

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LETA

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Урсула фон дер Ляйен Валдис Домбровскис
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