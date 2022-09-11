Визовые ограничения, потолок цен на газ и рост ключевой ставки. Евродайджест: главные события недели

Совет Евросоюза утвердил отмену упрощенного визового режима с Россией, Европейский центробанк во второй раз в этом году повысил ключевую ставку, министры энергетики на саммите в Брюсселе не договорились об ограничении цен на российский газ, но обсудили другие меры поддержки населения — судя по последнему выпуску "Евробарометра", их европейцы очень ждут. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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"Евробарометр": жители ЕС одобряют поддержку Украины, но беспокоятся из-за роста цен



Что случилось? ЕС опубликовал результаты нового "Евробарометра" — соцопроса, который регулярно проводят в странах Евросоюза. Новое исследование состоялось в июне-июле, исследователи использовали метод личных и онлайн-интервью, в которых приняли участие 26,5 тысяч граждан всех 27 стран-членов ЕС.

Что это значит? 57% участников соцопроса удовлетворены реакцией ЕС на полномасштабное вторжение России в Украину, 78% европейцев поддерживают экономические санкции, 68% выступают за финансирование поставок и предоставление военной техники в Украину. Около 90% опрошенных поддерживают скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, 78% респондентов утверждают, что недавно приняли меры по сокращению энергопотребления или планируют сделать это в ближайшем будущем. При этом позитивно ситуацию в европейской экономике оценивают только 40% участников опроса, 53% считают, что положение в экономике их страны ухудшится в ближайший год. Наиболее важными проблемами европейцы называют инфляцию и рост стоимости жизни, энергоснабжение и международную обстановку.

Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией

Что случилось? Во вторник Еврокомиссия поддержала политическое решение глав МИД стран ЕС о приостановке упрощенного визового режима с РФ. Уже в пятницу это предложение одобрил Совет Евросоюза. "Соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. Своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной, в том числе неизбирательными нападениями на гражданское население, Россия подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности нашего международного сообщества", — заявил Вит Ракушан, министр внутренних дел Чехии (республика сейчас председательствует в ЕС).

Что это значит? Из-за решения европейских властей граждане РФ теперь будут получать визы на общих основаниях: величина сбора вырастет с 35 до 80 евро, от заявителей будут требовать расширенный пакет документов, сами заявки будут рассматривать дольше, а получить многократную визу станет существенно сложнее.

Также Еврокомиссия представила рекомендации по выдаче новых виз россиянам. "Согласно сегодняшним рекомендациям, государствам-членам рекомендуется тщательнее проверять заявления на получение визы, поданные гражданами РФ. В визах следует отказывать, если консульства выявляют риски безопасности. Консульства также должны понизить приоритет заявок от соискателей, направляющихся в ЕС по несущественным причинам. ЕС останется открытым для тех, кто нуждается в защите: журналистов, диссидентов, правозащитников — и людей, путешествующих по семейным обстоятельствам", — заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Также государствам ЕС разрешили аннулировать уже выданную визу, "если становится очевидным, что условия для выдачи визы больше не выполняются, например, потому что владелец визы теперь считается представляющим угрозу безопасности". Еврокомиссия также рекомендовала воздержаться от выдачи длительных многократных виз, "поскольку граждане России могут не соответствовать условиям для въезда в ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события в России". При этом странам ЕС напомнили о возможности снизить или вовсе отменить визовый сбор для облегчения поездок некоторых категорий заявителей: например, школьников, студентов и исследователей.

ЕЦБ рекордно повысил ключевую ставку — сразу на 0,75%

Что случилось? 8 сентября Европейский центробанк во второй раз в этом году поднял ключевую ставку. Нынешнее повышение стало рекордным — показатель увеличили сразу на 0,75%, с 14 сентября он будет равняться 1,25%. Выросли также ставки по депозитам овернайт (т.е. по депозиту на один рабочий день) до 0,75% и ставка по кредитам овернайт до 1,5%. ЕЦБ объясняет, что причиной корректировки стала по-прежнему высокая инфляция (в августе она превысила 9,1% год к году). Нынешний пересмотр ключевых ставок был ожидаем — Европейский центробанк предупреждал о такой возможности в июле, когда обновлял их значение впервые за три года.

Что это значит? Повышение ключевой ставки сделает деньги дороже — брать кредиты станет сложнее. ЕЦБ влияет на стоимость займа для граждан не напрямую, а опосредованно — коммерческие банки заимствуют средства у ЕЦБ под более высокий процент, соответственно, повысится он и для бизнеса, и для физических лиц. Это сделает сохранение денег более привлекательным, нежели их расходование. Одновременно с этим снизятся инфляционные ожидания — люди будут готовы меньше тратить, и бизнес сохранит цены стабильными или даже несколько их снизит. В результате рост цен произойдет медленнее, и инфляция снизится.

Страны ЕС не договорились о введении потолка цен на российский газ

Что случилось? На прошедшей в пятницу в Брюсселе встрече министров энергетики ЕС ключевым вопросом стала поддержка населения и бизнеса в условиях растущих цен на топливо. Обсуждалось, в том числе, введение потолка цен на природный газ. По данным агентства Reuters, большинство европейских стран не поддерживает ограничение цен на российское топливо — это может быть связано с угрозами Кремля полностью прекратить поставки в случае, если такое решение будет принято. Десять европейских стран (в их числе, например, Италия) поддерживают введение потолка цен на любой газ, а не только российский, пишет Financial Times. По данным Bloomberg, против ограничений, которые подадут "неверный сигнал рынку" выступают Германия и Австрия.

Что это значит? Несмотря на разногласия по введению так называемого потолка цен, предложенного на прошлой неделе главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, министры энергетики поддержали ряд идей по смягчению последствий энергетического кризиса. В частности, у них не вызвал разногласий пункт о "разумной экономии" электроэнергии. Еврокомиссия выступает за то, чтобы снизить потребление электричества в обязательном порядке, однако во многих странах считают, что в этом нет необходимости. Также на встрече министров обсуждали "взнос солидарности" для энергетических компаний, неожиданно увеличивших свои доходы во время кризиса. Эту непредвиденную прибыль могут задействовать для выдачи субсидий уязвимым жителям Евросоюза, а также малому и среднему бизнесу. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заверила, что продолжается интенсивная работа по диверсификации импорта газа, что также позволит снизить цену — в частности, продолжаются переговоры с Египтом, Азербайджаном, Алжиром и другими поставщиками.

Европейская стратегия ухода улучшит жизнь не только семьям с детьми и пожилым людям, но и сотрудникам детских садов и домов престарелых

Что случилось? Еврокомиссия представила Европейскую стратегию ухода (European Care Strategy), призванную обеспечить "качественные, недорогие и доступные услуги по уходу и улучшить ситуацию как для получателей помощи, так и для людей, ухаживающих за ними, профессионально или неформально". В частности, новые меры помогут большему количеству женщин комфортно совмещать карьеру и семейную жизнь (сейчас 7,7 млн европеек не имеют работы именно из-за необходимости ухаживать за детьми), малышам — с большей легкостью получить дошкольное образование (это снизит риск социальной изоляции), а пожилым — сохранить свою автономию. Инвестиции в организации, предоставляющие уход за детьми и пожилыми, помогут решить проблему нехватки рабочей силы в секторе, который сейчас характеризуется тяжелыми условиями труда и низкой заработной платой.

Что это значит? Еврокомиссия предлагает к 2030 году повысить долю детей, получающих дошкольное образование, до 50% среди малышей в возрасте до 3 лет и до 96% в возрасте от 4 до 8 лет. В стратегии уделено особое внимание помощи в уходе за детьми с ограниченными возможности, а также проживающими в сельских и неблагополучных районах. Инициатива предполагает применение мер, которые позволят обоим родителям уделять достаточное количество времени как семейным делам, так и развитию карьеры. Что касается ухода за пожилыми людьми, Еврокомиссия предлагает, в частности, поддержать "неформальных опекунов" (в первую очередь, их родственников) — обучать, консультировать, оказывать психологическую и финансовую поддержку. Для профессионально занятых в этом секторе предлагают повысить оплату труду, обновить систему подготовки, гарантировать высокие стандарты охраны труда.